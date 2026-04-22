АПС след резултатите от вота: Това е реалност, която разбираме, уважаваме и споделяме

От Алианса призоваха симпатизантите си да не губят кураж и да не се поддават на внушения, че всичко е свършило

22 април 2026, 11:29
АПС след резултатите от вота: Това е реалност, която разбираме, уважаваме и споделяме
"Приемаме резултатът от изборите с политическа честност и с ясното съзнание, че доверието се печели с последователност, характер и ефективна работа". Това написаха в социалните мрежи от "Алианс за права и свободи" (АПС) по повод резултата от парламентарните избори, които се проведоха на 19 април.

"Днес е важно да кажем нещо просто, но съществено: АПС не беше създадена като временен изборен проект, нито като инструмент за участие в поредната политическа сделка. АПС възникна като необходим отговор на приватизирано представителство, на един дълбоко порочен модел на зависимости, страх и подмяна на волята на хората. Този модел години наред превръщаше политиката в средство за контрол, а не инструмент за защита на свободата, справедливостта и демокрацията. Ние не приемаме този модел", пишат от АПС. 

"В хода на тази кампания за всички стана ясно, че голяма част от обществото търсеше бърз и мощен инструмент за категорична промяна. Много хора гласуваха не толкова за политическо представителство, колкото за незабавно разместване на центъра на властта и за демонтаж на статуквото. Това е реалност, която разбираме, уважаваме и споделяме. В същото време над 50 000 души определихте своя вот в полза на нашата партия и коалиция. И това е основната причина за искрената ни благодарност и уважение за това. Защото по този начин ни мотивирахте да продължим усилията си за общата ни политическа кауза, датираща 35 години назад във времето. Освен това трябва да бъде казано ясно: нуждата от достойно и свободно представителство е постоянна. И тъкмо затова остава и смисълът от нашето политическо съществуване. Вие станахте гарант на възможността да продължим общия ни политически път заедно. Благодарността ни към вас е голяма", добавят от Алианса.

"Днес АПС няма право на малодушие. Нямаме право да се сърдим на избирателя. Напротив. Наш дълг е да разберем посланието на вота в неговата пълна сериозност. А това послание е ясно: доверието трябва да бъде възстановено по места, местните структури трябва да бъдат укрепени, политическият образ на партията трябва да бъде разширен, а връзката с хората трябва да стане по-жива и по-полезна", пише още в публикацията.

От АПС призоваха своите симпатизанти и съмишленици да не губят кураж.

"Не се поддавайте на внушения, че всичко е свършило. Не позволявайте разочарованието да бъде превърнато в капитулация. Политическите общности не умират, когато губят избори. Те умират, когато изгубят смисъла си. А нашата обща мисия остава. Ще минем през този период с достойнство и търпение. Ще работим за ново електорално и структурно подреждане. АПС продължава", пишат от коалицията.

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

