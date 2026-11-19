А пелативният съд в Пловдив остави в ареста Атанас Дечев, обвинен в помагачество при убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд, с което беше отказано искането за по-лека мярка за неотклонение.

Обвиненият за помагач за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

Заседанието по мярката се проведе при закрити врата по искане на защитата на Дечев. Мотивът е да не бъдат разгласявани факти и обстоятелства от личния живот на хора, свързани с делото.

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

Атанас Дечев беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджик. Той е обвинен, че е помагал на Славчо Мегеров, сочен от прокуратурата за физически извършител на убийството.

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Според държавното обвинение Дечев е оказал съдействие на Мегеров, като е осигурявал логистиката около престъплението.