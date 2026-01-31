Край на блокадите, превозвачите преустановиха протестите

П реустановен е протестът на шофьорите на камиони от Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора, съобщиха от МВнР.

През изминалите дни демонстрациите блокираха тежкотоварните терминали на сухопътните ГКПП към страните от Шенгенското пространство, включително България.

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Обстановката по граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България с Република Сърбия постепенно се нормализира, като няма значителни затруднения на движението през съответните терминали.

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

От МВнР препоръчват на шофьорите на тежкотоварни и леки МПС да следят натовареността на трафика през българските ГКПП тук, през ГКПП на Сърбия тук и през ГКПП на Босна и Херцеговина тук.