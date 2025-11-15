Започна учредителната конференция на „Алианс за права и свободи“

У чредителната конференция на новата политическа партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) започна днес в София. На събранието присъства и Ахмед Доган.

Събранието беше открито от народния представител Танер Али, който заяви, че за него е „огромна чест и привилегия“ да даде начало на учредителното заседание. В словото си той определи момента като „исторически“ за учредителите, за общността и за страната.

Източник: БТА

Али подчерта, че процесите след 3 юли 2024 г. са сред причините за създаването на новата формация, която стъпва върху ценностите, „основополагащи за господин Ахмед Доган, когато създаваше ДПС“. Той отбеляза, че присъствието на Доган е знак за приемственост и за това, че учредителите „не са предали идеите, идеалите и мисията на ДПС“.

В изказването си той посочи, че АПС си поставя за цел утвърждаването на правата и свободите, равноправието на всички граждани, защитата на човешкото достойнство и гарантирането на мира и просперитета в страната и региона.

Али напомни, че преди конференцията инициативният комитет е изготвил и публикувал в Националния електронен регистър проект на учредителна декларация и е открил подписка за създаването на партията, съгласно законовите изисквания.

По предложение на инициативния комитет за председател и водещ на учредителното заседание беше избран Севим Али, а за секретари – Юлиан Мустафа и Диана Панайотова. Гласуването премина единодушно – без „против“ и без „въздържали се“. След избора председателят и секретарите заеха местата си и заседанието продължи по дневния ред.

В края на своето обръщение Танер Али благодари на учредителите „за споделеността и заедността“, а към Ахмед Доган изрази признателност за ролята му като „гарант за идеологията, ценностите и духовността“, около които се обединява новата партия.

В края на юли Ахмед Доган обяви в политическа декларация, че започва тримесечен преходен период за създаване на нова политическа формация, която ще е приемник на историческата мисия на "Движение за права и свободи" (ДПС).