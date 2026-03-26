България

Александра Братанова: "Срам ме е, но нямам избор" - апел за финансова помощ от актрисата

Тя помоли Facebook приятелите си за финансова помощ, като остави и сметката си за всеки, който пожелае да се включи с колкото може

26 март 2026, 11:58
Източник: iStock/GettyImages

"Няма от какво да живея, срам ме е, че прося, но това е положението ми".

Това са тъжните думи на 75-годишната актриса от култови български филми - Александра Братанова. Тя помоли Facebook приятелите си за финансова помощ, като остави и сметката си за всеки, който пожелае да се включи с колкото може. Актрисата от години живее с мизерна пенсия и едва се оправя.

"Мили хора, с които сме заедно на моята страница. Обръщам се към вас със следната молба. Дълго мислих дали имам право, но нямам друг вариант. Слагам тук банкова сметка, на която който иска и смята, че заслужавам, може да ме подкрепи. Да не обяснявам подробно, защото е грозно. Сметката ми е BG32STSA93001521042061 - Александра Николай Братанова", написа Братанова.

Няколко души почти веднага се отзоваха на апела ѝ, а тя им благодари поименно.

Според нейни колеги голямата актриса няма възможност да си плати парното и цяла зима е стояла на студено, пише "24 часа".

Сега шокиращо високите сметки за ток също я затруднили доста и имало опасност тя да остане на тъмно.

Ще се задействам веднага да я впиша в списък за пожизнена пенсия, обещава Христо Мутафчиев.

Източник: "24 часа"    
