Акция на отряд "Кобра" в ж-к "Красно село", трима задържани

Т рима души са задържани при специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с наркотици, в София. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков във връзка с проведената по-рано днес акция в столичния квартал „Красно село“, предава NOVA.

Служители на Шесто районно управление са задържали заподозрян за разпространение на наркотици и негов клиент, а служители на Седмо районно управление – човек за притежание на наркотични вещества.

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Заподозреният за разпространение е задържан непосредствено след сделка. В използвания от него автомобил са открити наркотични вещества в специално пригодени тайници. За откриването им е използвано служебно куче, обучено за търсене на наркотици, предоставено от „Гранична полиция“, каза Пелтеков.

Източник: БТА

По думите му мъжът е бил задържан и през август, когато оказал съпротива и не изпълнил полицейските разпореждания. За да спрат автомобила му, служителите използвали т.нар. тампониране, при което били причинени леки материални щети по служебния автомобил и по колата на заподозрения. Мъжът се заключил вътре и за задържането му се наложило да бъде счупено стъкло на автомобила.

Заради поведението му при предишното задържане в днешната операция са участвали служители от звеното за специализирани тактически действия при СДВР, известно като „Кобра“. Целта е била да не бъдат допуснати пострадали сред гражданите, задържаните и полицейските служители, посочи Пелтеков.

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След задържането през август на мъжа първоначално е била наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, впоследствие заменена с по-лека. След освобождаването му служителите на Шесто районно управление са получили информация, че той продължава да разпространява наркотични вещества. Наблюдението над него е продължило и е довело до днешното му задържане, каза директорът на СДВР.

За задържания от Седмо районно управление Пелтеков уточни, че е установено притежание на по-голямо количество вещества. Точният вид и количеството на иззетите вещества ще могат да бъдат съобщени утре, след изготвянето на експертните справки, заяви Пелтеков. Открити са тревиста маса, кристалообразно вещество, вещества на бучки и таблетки, каза още той.

Източник: БТА

Първоначалната информация, че операцията е на пазара, беше опровергана от дружеството „Пазари Юг”.

„Уведомяваме Ви, че разпространената от Вашата медия информация относно извършвана проверка на пазарна площадка „Красно село“ във връзка с разпространението на наркотични вещества не отговаря на истината. Проверката се извършва в частен търговски обект, намиращ се в близост до пазара, който няма никаква връзка нито с пазарната площадка, нито с дружеството, което я стопанисва. Категорично възразяваме срещу неправомерното обвързване на пазар „Красно село“ и стопанисващото го дружество с дейности, свързани с разпространението на наркотични вещества. Подобни внушения могат да нанесат сериозни репутационни вреди както на дружеството, така и на търговците, осъществяващи законна дейност на територията на пазара. Настояваме за незабавно коригиране на разпространената информация и публикуване на съответното опровержение", пише в опровержението.