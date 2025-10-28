Акция на ГДБОП в митницата в Русе

С лужители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” са влезли в Русенската митница.

Работи се по досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура, потвърди окръжният прокурор Радослав Градев. Той обаче отказа да съобщи подробности, предава NOVA.

Спецакция на граничните пунктове, за какво следят

Акцията се провежда в множество сгради на митницата в Русе, част от които се намират на територията на Дунав мост.

Задържани са известните митнически инспектори Радослав Живков-Джими и Ивайло Разложки-Тихия

Не е потвърдена информацията, че се издирва един от директорите в митницата, който е в неизвестност.