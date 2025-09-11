България

Ахмед Доган стартира нов политически проект

Политическата партия ще се казва "Алианс за права и свободи-АПС"

11 септември 2025, 16:31
Ахмед Доган стартира нов политически проект
Източник: БТА

"Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка, която трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически обект", заяви на брифинг Ахмед Доган. Tой обеща по-детайлна пресконференция, но поиска малко време.

"Ще държа на това обещание", увери Доган.

"За мен какви ли не приказки се носят по социалните медии и други неофициални медии – жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде, откри той пресконференцията. Ще участвам в този политически проект, дали ще го оглавя - колегите ще решат", каза Доган.

Ахмед Доган разкри подробности за новия си политически проект

Днес беше учреден Инициативен комитет и избрано ръководство на комитета, което да подготви провеждането на Национално-учредителна конференция за създаване на политическа партия - "Алианс за права и свободи-АПС", обяви в декларация Танер Али. 

Източник: БТА, Нелли Желева    
Доган АПС политика
