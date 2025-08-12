9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа в Югозападна България. Това съобщиха от МВР.

Около 09:20 часа в понеделник (11 август 2025 г.) на пътя между селата Фъргово и Вълкосел е станало пътнотранспортно произшествие с участието на два леки автомобила.

Според данните, лек автомобил, управляван от 29-годишен мъж от село Осина, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в насрещно движещ се автомобил, управляван от 18-годишна жена от село Вълкосел. При инцидента водачката и 20-годишна пътничка в нейния автомобил са получили натъртвания по тялото. Водачът на другия автомобил е пострадал с охлузни рани.

В превозното средство на 29-годишния мъж е пътувало 9-месечно бебе, което се е намирало на предната дясна седалка в скута на майка си. Детето е получило фрактура на черепа и е транспортирано за лечение в болнично заведение в София, като животът му е вън от опасност.

На двамата водачи са извършени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отчели отрицателни резултати.