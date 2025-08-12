България

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

Бебето е получило фрактура на черепа

12 август 2025, 14:57
9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград
Източник: iStock

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа в Югозападна България. Това съобщиха от МВР. 

Около 09:20 часа в понеделник (11 август 2025 г.) на пътя между селата Фъргово и Вълкосел е станало пътнотранспортно произшествие с участието на два леки автомобила.

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

Според данните, лек автомобил, управляван от 29-годишен мъж от село Осина, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в насрещно движещ се автомобил, управляван от 18-годишна жена от село Вълкосел. При инцидента водачката и 20-годишна пътничка в нейния автомобил са получили натъртвания по тялото. Водачът на другия автомобил е пострадал с охлузни рани.

Разследват причините за катастрофата, при която загина военнослужещ

В превозното средство на 29-годишния мъж е пътувало 9-месечно бебе, което се е намирало на предната дясна седалка в скута на майка си. Детето е получило фрактура на черепа и е транспортирано за лечение в болнично заведение в София, като животът му е вън от опасност.

На двамата водачи са извършени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отчели отрицателни резултати.

пътнотранспортно произшествие 9 месечно бебе Югозападна България фрактура на черепа отрицателни резултати
Последвайте ни

По темата

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

Непознатата история на неандерталците

Непознатата история на неандерталците

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
7 породи кучета, които приличат на плюшени играчки (СНИМКИ)

7 породи кучета, които приличат на плюшени играчки (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

България Преди 18 минути

Количеството е повече от 300 килограма

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

България Преди 24 минути

Приложението е безплатно и ще даде възможност на всеки гражданин за достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Премиерният епизод на новия риалити формат привлече най-голям брой зрители в активна възраст

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

България Преди 1 час

Веселин е само на 36 години, но вече се е превърнал в най-младия лицензиран коминочистач в България

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Свят Преди 1 час

29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Любопитно Преди 1 час

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

България Преди 2 часа

Военнослужещи от Сухопътните войски и хеликоптер с екипаж на ВВС участват и днес в гасенето на пожарите в Пирин и Община Сунгурларе

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Свят Преди 2 часа

Мъж е починал в резултат на изгаряния

<p>Биберони за възрастни &ndash; най-новият хит в Китай</p>

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Любопитно Преди 2 часа

Много магазини казват, че залъгалките за възрастни предлагат облекчаване на стреса и помагат за съня

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Свят Преди 2 часа

Култура, история и съвременен живот в страната на баобабите и океана

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 3 часа

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Пари Преди 3 часа

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%

<p>Мощно земетресение в Тихоокеанския&nbsp;&bdquo;Огнен пръстен&ldquo;&nbsp;</p>

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

Свят Преди 3 часа

За момента няма съобщения за жертви или щети

Снимката е илюстративна

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

България Преди 3 часа

Случката се разиграла на детска площадка в града

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Свят Преди 3 часа

Това решение идва на фона на повишение на таксите за разрешително за изкачване на Еверест

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал край Радомир, младежът бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Странностите на крал Чарлз, които са много трудни за изпълнение

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца

Edna.bg

Пламен Андреев: Аз съм модерен вратар, който чете играта, няма да допускам много голове

Gong.bg

Грийлиш със сериозни финансови отстъпки, за да осъществи транфера в Евертън

Gong.bg

Засякоха автомобил с 203 км/ч на АМ „Струма“

Nova.bg

Жълт код: Опасно горещото време продължава и в сряда

Nova.bg