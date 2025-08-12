България

Разследват причините за катастрофата, при която загина военнослужещ

Инцидентът стана в понеделник следобед между военен джип и лека кола на пътя Елхово - Болярово

12 август 2025, 09:14
Разследват причините за катастрофата, при която загина военнослужещ
Източник: iStock photos/Getty images

Р азследват се причините за катастрофата, при която загина 52-годишен военнослужещ, а други двама души са ранени, единият от които също военен.

Военнослужещ загина в тежка катастрофа край Елхово

Сблъсъкът стана в понеделник следобед между военен джип и лека кола на пътя Елхово - Болярово. За ранения военнослужещ се организира транспортиране във ВМА, съобщи директорът на ямболската болница "Св. Пантелеймон" д-р Валентин Вълчев, предаде БНР.

Загиналият военнослужещ и раненият му колега са от Елхово, уточниха от болницата. 

В отделението по хирургия на ямболската болница е приет шофьорът на лекия автомобил. Той е с контузия на главата, мозъчно сътресение и травма на гръдния кош.

Източник: БНР    
