Четирима ранени след катастрофа край Луковит

В одач на лек автомобил, на 20-годишна възраст, е катастрофирал в района на Луковит.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта, след като младият шофьор загубил контрол над превозното си средство.

Колата излязла извън пътното платно и се ударила в крайпътна растителност, предава NOVA.

При произшествието пострадали леко трима пътници, а един е настанен в болница, с фрактура на прешлени и счупено ребро.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

По случая в РУ-Луковит е образувано досъдебно производство и работата продължава.