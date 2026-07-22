България

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, две деца са в болница

Сблъсъкът между два автомобила наложи ограничения в движението и въвеждането на обходни маршрути към София

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 22 юли 2026, 09:42
Жена загина при тежка катастрофа край Владая, две деца са в болница
Източник: iStock photos/Getty images

63-годишна жена е загинала при тежка катастрофа между два леки автомобила в района на село Владая. Това съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът е станал по пътя в района на Владая. На място са изпратени екипи на полицията и Спешната помощ, а причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София - Перник и удря челно колата на жертвата. 

В болница са транспортирани две деца и жената, управлявала автомобила, причинил инцидента. От МВР уточниха, че и тримата са контактни.

Заради тежкия пътен инцидент движението в района е временно ограничено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В посока София е въведена временна организация на движението, като автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през автомагистрала „Струма“ или по трасето Драгичево – Владая – път I-1.

От полицията и АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват временната организация на движението и указанията на служителите на реда.

Обстоятелствата около катастрофата и причините за сблъсъка са в процес на изясняване.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Марин Колев; "Фокус"    
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