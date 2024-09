30 000 души аплодираха Андреа Бочели в София (СНИМКИ и ВИДЕО)

Б лизо 30 000 души аплодираха Андреа Бочели, който в съботната вечер на 14 септември празнува 30-годишната си кариера. Италианският тенор пя на националния стадион „Васил Левски“, броени дни преди да отбележи 66-ия си рожден ден.

По време на целия двучасов спектакъл, на сцената бяха част от Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“ и оркестъра на Софийската филхармония. На диригентския пулт бе маестро Марчело Рота, работил с Пласидо Доминго, а с Андреа Бочели е непрекъснато през последните 25 години.

Източник: Георги Димитров

Осемнадесет от най-известните оперни арии, песни и филмова музика звучаха в изпълнение на Бочели и неговите специални гости – румънското сопрано Кристина Пазару, италианската певица и композитор Елиза Гаиото, и флейтистът Андреа Гриминели.

Началото бе дадено точно в 20:00 ч. с La donna è mobile от „ Риголето“ на Верди, в изпълнение на самия Андреа Бочели. Последва още една кратка тенорова ария от същия композитор – Di quella pira. След кратка пауза, тенорът излезе отново, за да изпее Si, fui soldato (Да, бях войник) и Vicino A Te (Близо до теб), а малко по-късно и два дуета с Пазару – O soave fanciulla (О, мило момиче) от „Бохеми“ на Пучини и Brindisi от „Травиата“.

Източник: Георги Димитров

Втората част на концерта бе открита с Mamma – една от най-популярните песни на Бочели, наред с неаполитанския шлагер Funiculì, funiculà, Can't Help Falling in Love на Елвис Пресли и Vivo per lei (Живея за нея) – в дуети с Елиза Гаиото, и Canto Della Terra (Песен на земята).

Аплодисментите на публиката бяха възнаградени с три биса – O sole mio, Con te partirò и Nessun dorma, а единствените думи на Бочели – „Благодаря Ви“. Така бе и при предишното гостуване на звездата у нас – пред близо 20 000 души на стадион „Българска армия“, отново с Марчело Рота. Тогава гост-артисти бяха сопраното Алесандра Марианели, поп звездата Илария Делла Бидия, класическо китарно дуо с българско присъствие и изпълнителят на бандонеон Марио Стефано. Овации заслужиха родните музиканти в лицето на хора и оркестъра на „Класик ФМ" – общо 70 оркестранти и 60 певци. За всички тях беше лаконичното Thank you very much, което големият Бочели каза в края на спектакъла през 2014 година.

Източник: Георги Димитров

Концертът на Андреа Бочели е вторият на стадион „Васил Левски“ за тази година. На 31 август, пред 60 000 души, там пя Ед Шийрън. През годините, десетки хиляди зрители на това място са събирали Мадона, AC/DC, Лепа Брена, Metallica, Слави Трифонов и „Ку ку бенд“, Бон Джоуви, Роджър Уотърс, а най-скоро, преди година, Дан Рейнолдс и компания от Imagine Dragons привлякоха над 40 000 фена.

