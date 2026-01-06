България

178 години от рождението на Христо Ботев

Един от най-великите български поети и революционери - Христо Ботев, е роден на 6 януари 1848 в Калофер

6 януари 2026, 08:40
Н а 6 януари отбелязваме 178 години от рождението на поета-революционер Христо Ботев.

Един от най-великите български поети и революционери - Христо Ботев, е роден на 6 януари 1848 в Калофер. Ботев живее само 28 години, но остава в националната памет както с творчеството си, така и с революционното си дело. Роден е на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева.

Първоначално (1854-1858) учи в Карлово, където е учител Ботьо Петков, по-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва калоферското училище. Октомври същата година заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка. 

През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска Калофер. По това време във вестник „Гайда“, редактиран от П. Р. Славейков, е публикувано първото стихотворение на Хр. Ботев – „Майце си“. От октомври 1867 г. живее в Румъния. Работи в Браила като словослагател при Димитър Паничков, където се печата в. „Дунавска зора“. През следващите години се мести от град на град, известно време живее заедно с Левски. 

През 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност и изпратен във Фокшанския затвор, но освободен вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов. Започва работа като печатар при Каравелов, а по-късно като сътрудник и съредактор на революционния орган. Започва активната му дейност като журналист и под негова редакция започва да излиза новия орган на революционната партия - в. „Знаме“. През 1875 г. съвместно със Стефан Стамболов издава стихосбирката „Песни и стихотворения“. 

Априлското въстание го подтиква да създаде чета, на която става войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба „Радецки“ и на 17 май принуждават капитана да спре на българския бряг. На 20 май 1876 г. е последният тежък бой - привечер след сражението куршум пронизва Ботев.

По повод на годишнината в 13.00 часа пред бюст-паметника на Христо Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествено честване. В програмата ще участват мъжки вокален квартет „Светоглас“, Гвардейският представителен духов оркестър и актрисата Василка Сугарева. Събитието е организирано от Столична община.

Източник: БГНЕС    
Христо Ботев поет-революционер годишнина от рождението Калофер Априлско въстание Ботевата чета кораб Радецки революционна дейност българска литература честване
Ексклузивно

Преди 2 часа
Ексклузивно

Преди 1 час
Ексклузивно

Преди 1 час
Ексклузивно

Преди 3 часа

Последни новини

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

България Преди 9 минути

"Богоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите", каза българският патриарх

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Свят Преди 11 минути

Доналд Тръмп заяви, че след свалянето от власт на Мадуро американски компании ще инвестират милиарди във Венецуела

<p>Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж</p>

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Свят Преди 29 минути

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър

Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия

Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия

Свят Преди 30 минути

Отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Свят Преди 43 минути

Всички полицейски звена на федерално, щатско и общинско равнище са получили инструкции да издирват лица, които са подпомогнали американската операция

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Любопитно Преди 2 часа

По данни на Google Trends търсенията бележат доста повишен интерес

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Свят Преди 2 часа

Тя обаче не казва къде се намира в момента

Силно земетресение разтърси Япония

Силно земетресение разтърси Япония

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 3 часа

Баба Ванга - портрет от Светлин Русев

Защо Баба Ванга разтревожи света с предсказанията си за 2026 година

България Преди 3 часа

С оглед на факта, че климатичните промени вече предизвикват наводнения, бури и горещи вълни, тези твърдения привлякоха ново внимание

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

Любопитно Преди 3 часа

Разбрахме какво да направим, за да се върнем в правилната след 1 януари

.

Защо затварят църкви в Германия

Свят Преди 3 часа

Броят на вярващите християни в Германия спада рязко

.

Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас

Любопитно Преди 3 часа

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия и съня ни

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

България Преди 3 часа

Има поскъпване, но то е регламентирано, казват от Асоциацията на собствениците на аптеки

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Любопитно Преди 3 часа

На този ден св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан

Люта зима връхлетя Западна Европа

Люта зима връхлетя Западна Европа

Свят Преди 11 часа

Стотици отменени полети, блокирани влакове

Всичко от днес

