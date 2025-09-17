България

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

Във вторник деветокласник извади пистолет в класна стая на спортното училище в града и стреля през прозореца

17 септември 2025, 08:27
М айката на задържаното за стрелба в училище дете се е държала безочливо и е обиждала персонала. Това твърди директорката на учебното заведение в Хасково Силвия Тенчева.

Вчера деветокласник извади пистолет в класна стая на спортното училище в града и стреля през прозореца. Оръжието е газово, като за щастие при инцидента няма пострадали.

Как реагира ръководството на училището?

„По време на междучасието една ученичка дойде и ми каза за случилото се. Моментално реагирах и заведох момчето при нашата охрана. През цялото време отричаше да има пистолет, но го намерихме в раницата му.  До този момент не ни е създавал проблеми, кротък е”, обясни Тенчева в ефира на NOVA.

„Майката дойде по късно да си иска пистолета. Държа се брутално и обиждаше всички. Семейството е от малцинствените групи и е многодетно”, допълни тя.

Оттук нататък в учебното заведение ще се ползва металдетектор на входа.

„След като е подаден сигнал в полицията, на място са дошли служители, които не установяват момчето. Намерен е в квартала и е отведен в районното заедно с родителите му. Признал е, че е носил пистолет и е стрелял през прозореца. Задържан е за 24 часа. Оръжието е газово, регистрирано е от лице на 54 години. Синът на собственика му го е дал без негово знание”, обясни Мирослав Христов, директор на ОД на МВР.

За подобно престъпление законът предвижда пробация и до 2 години затвор, но тъй като задържаният е непълнолетен, мярката ще бъде редуцирана.

