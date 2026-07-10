15 лекари и 12 часа операция: Медицинско чудо в Бургас възстанови челюстта на жена

П етнайсет медицински специалисти извършиха 12-часова операция в Клиниката по съдова хирургия на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас, за да възстановят увредена от тумор долна челюст чрез сложна трансплантация. Увредената част бе заменена с кост и хранещите я съдове от таза. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ.

Подобни интервенции са техническо предизвикателство и макар да са рутинни в Европа и света, в страната все още са рядкост. До този момент такава операция не е извършвана в региона и УМБАЛ - Бургас отново дава пример за медицина на световно ниво, посочиха от болницата.

Става въпрос за жена със засегната челюст от туморен процес. Степента на засягане на челюстта не позволява никакво дентално лечение. Лицево-челюстния хирург д-р Ивайло Радев предприема план, който включва премахване на засегнатата част и едновременното ѝ заместване с кост от таза, заедно с част от меките тъкани и хранещите я съдове. Медицинското наименование на процедурата е "Хемимандибулектомия с васкуларизирана илиачна присадка".

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Под ръководството на началника на Клиниката по съдова хирургия проф. д-р Валентин Василев планът за лечение е прецизиран, а етапите – проиграни многократно.

Операцията бе по-сложна от присаждане на бъбрек. Освен костта, трябваше да се вземат и захранващите я съдове, да се зашият към съдовете на шията, което да подсигури кръвоснабдяването и присадката да остане жива и да зарасне, обясни той. В операцията участват лицево-челюстния хирург д-р Ивайло Радев, специализантът по орална хирургия д-р Илина Костова и всички лекари от Клиниката по съдова хирургия.

По време на дългата операция в залата се сменят няколко анестезиологични екипа.

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Да поддържаш стабилен 74-годишен пациент с диабет, неговите усложнения и артериална хипертония и други заболявания в продължение на близо 12 часа на операционната маса е истинско изкуство. При толкова дълга интервенция всяка минута е риск за сърдечно-съдовата система, налага се постоянно следене на жизнените показатели и тяхната корекция, каза д-р Даниела Люцканова, началник на Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в УМБАЛ - Бургас. Тя обясни, че след операцията се е наложило пациентката да постъпи в реанимация с цел плавно събуждане и адаптиране на организма към нормалната жизнена среда и с нейното лечение е бил ангажиран целият екип.

Две седмици след операцията пациентката вече говори нормално, преглъща и се храни без затруднения.

Припомняме, че през април тази година съдови хирурзи от университетската болница в Бургас приложиха за първи път безвреден газ вместо йоден контраст при операция на пациент с един бъбрек. Това е поредното иновативно постижение на екипа на Клиниката по съдова хирургия, който през миналата година извърши уникална съдова операция със специална протеза, ръчно моделирана от специалистите. Още през 2023 г. клиниката постави началото на пилотното въвеждане в страната на изцяло ново тъканно лепило, което до този момент не беше използвано в други болници у нас.