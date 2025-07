Джейми Лий Къртис се готви да напусне Холивуд заради пластичната хирургия

Д жейми Лий Къртис разкри, че обмисля оттегляне от светлината на прожекторите – решение, повлияно както от наблюденията ѝ върху залеза на кариерите на родителите ѝ, така и от личното ѝ отвращение към нарастващата култура на пластичната хирургия.

„Бях свидетел как родителите ми изгубиха именно това, което им донесе слава, живот и препитание, когато индустрията ги изхвърли на определена възраст“, споделя 66-годишната актриса в интервю за The Guardian, публикувано в събота. „Видях как постигнаха невероятен успех, който постепенно се срина до пълно забвение. Това е изключително болезнено.“

Jamie Lee Curtis is ‘prepping’ to leave Hollywood as she slams plastic surgery as ‘genocide’ https://t.co/fgF9j9MS7U pic.twitter.com/pD4ojmRNUh — New York Post (@nypost) July 28, 2025

Звездата от "Хелоуин" е дъщеря на две холивудски легенди – Джанет Лий, актриса от „Психо“ на Алфред Хичкок, и Тони Къртис, известен с ролята си в „Някои го предпочитат горещо“. Двамата са женени между 1951 и 1962 г. Лий почина през 2004 г. на 77 години, а Къртис – през 2010 г. на 85.

Къртис не пести думи и по отношение на култа към младостта и красотата, доминиращ в съвременната култура. Тя нарече пластичната хирургия „геноцид на поколение жени, подлъгани от козметично-индустриалния комплекс, които са се обезобразили“.

Актрисата от "Последната танцьорка" е омъжена за британския актьор Кристофър Гест от 1984 г. и има две дъщери – Руби (29) и Ани (38).

Jamie Lee Curtis planning her Hollywood exit so she's not 'rejected' like her famous parents https://t.co/LnMsmnAE8Q — Fox News (@FoxNews) July 28, 2025

„Вярвам, че сме унищожили едно или две поколения от естествения човешки външен вид“, казва тя. „Идеята, че можеш да промениш външността си чрез химикали, хирургически намеси и филъри – това е обезобразяване. Цели поколения, предимно жени, променят лицата си. А сега и изкуственият интелект насърчава този процес. Всички искат лицето от филтъра. В момента не съм филтрирана. Но в мига, в който приложа филтър и видя снимката „преди и след“, е трудно да не си кажеш: „О, така изглеждам по-добре.“ Ала кое е по-добро? По-доброто е фалшиво.“

Къртис не посочи конкретни имена на известни личности, признали за естетични процедури – като семейство Кардашиян, например – но подчерта, че явлението е масово. „Има твърде много примери – няма да ги назовавам – но съвсем наскоро станахме свидетели на мощна медийна вълна срещу много от тези хора“, допълни тя.

Въпреки мислите за оттегляне, носителката на „Оскар“ от 2024 г. (за поддържаща женска роля във „Всичко навсякъде наведнъж“) е натоварена с предстоящи проекти. Къртис се завръща в ролята на майката на Карми (Джереми Алън Уайт) в отличения с „Еми“ сериал "Мечката", чийто пети сезон предстои. Освен това ще участва в продължението на "Шантав петък" – Freakier Friday (в кината от 8 август), както и в нова адаптация на "Убийство по сценарий", където ще поеме емблематичната роля на Джесика Флетчър, изиграна някога от покойната Анджела Лансбъри.

Също така предстои снимките на филма "Ела Маккей", където Къртис ще си партнира с Уди Харелсън и колежката си от "Мечката" – Айо Едебири. Премиерата е планирана за декември. Тя ще участва и в сериала на Prime Video – "Скарпета", заедно с Никол Кидман, чиято премиерна дата все още не е обявена.

Jamie Lee Curtis Says She's Been 'Self-Retiring for 30 Years' and 'Prepping to Get Out' of Hollywood https://t.co/hNFfERQYaY — People (@people) July 28, 2025

„Пенсионирам се сама от 30 години насам. Подготвям се да се махна, за да не ми се наложи да преживея това, през което премина семейството ми“, казва Къртис. „Искам да си тръгна от партито, преди вече да не съм поканена.“

Актрисата от "Истински лъжи" завършва с характерна откровеност: „Станах доста директна. И нямам никакъв проблем да кажа: ‘Дръпнете се, по дяволите.’“