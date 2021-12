Диво прасе пребяга през центъра на Лъки

Д иво прасе се появи в центъра на град Лъки.

Зрители на NOVA изпратиха кадри, в които се вижда как животното тича по една от улиците, като след това продължава и по тротоар, минавайки в близост до вървяща жена. Какво се е случило след това с животното не става ясно.

А тук вижте забавното видео, в което полицаи гониха прасе, а 45 минути то им се измъква:

Police officers carefully catch a lost pig using a trash can after a 45 minute pursuit pic.twitter.com/cLmniGuXOA