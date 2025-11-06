България

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

Пробите ѝ за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

6 ноември 2025, 11:48
Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота
Източник: БТА/Архив

Д вама пътници от автомобил са пострадали при сблъсък на колата с внезапно излязло на пътя диво прасе край Симеоновград, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Хасково.

Инцидентът е станал в сряда вечерта, около 23:00 часа, на третокласен път, водещ към града, уточниха от полицията.

При удара с животното 21-годишната жена, шофирала автомобила, е изгубила управление, колата е излязла от пътя и се е преобърнала.

Пострадали са 20-годишен пътник, който е настанен в старозагорската болница с опасност за живота и 16-годишно момиче, настанено за лечение в същата болница, без опасност за живота.

Водачката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство, съобщават още от полицията.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова    
катастрофа диво прасе симеоновград
