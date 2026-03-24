БезГранично

Какво трябва да знаеш преди да кандидатстваш

24 март 2026, 10:12
БезГранично: Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома
И рландия се налага като една от предпочитаните дестинации за висше образование в Европа, особено за студенти, които искат да учат на английски език, да получат международно призната степен и да имат възможност за кариерно развитие в технологично напреднали сектори. Образователната система в Ирландия е част от европейския образователен пазар и признава дипломите на студенти от ЕС при равни условия с местните кандидати.

  • Как е устроена образователната система

Висшето образование в Ирландия включва университети, технологични институти и висши колежи. Университетите са основните центрове за академични степени, бакалавърски, магистърски и докторски, докато технологичните институти предлагат също и практико‑ориентирани програми и кариерни обучения. Системата е регулирана от държавната Higher Education Authority (HEA), която координира развитието на висшето образование в страната.

Образователните програми често се оценяват чрез националната рамка за квалификации (National Framework of Qualifications), която улеснява сравняване на степените в цяла Европа.

  • Топ 5 университета в Ирландия 
  1. Trinity College Dublin – Дъблин

Най‑старият и най‑високо оцененият университет в Ирландия, известен с академичната си репутация и силни програми в хуманитарни и научни дисциплини. Често се нарежда в топ 100 в света по QS Rankings.

  1. University College Dublin (UCD) – Дъблин

Един от най‑големите университета в страната с широк набор специалности, силни изследователски програми и голяма международна студентска общност.

  1. University College Cork (UCC) – Корк

Силен академичен профил, добри програми в областта на науките, бизнеса и медицината. Известен със своята международна атмосфера и кампус култура.

  1. University of Galway – Голуей

Привлекателен университет за студенти, които търсят баланс между качествено образование и живот близо до Атлантическия океан. Предлага широка гама от специалности.

  1. University of Limerick – Лимерик

Модерен университет с особен фокус върху сътрудничеството с работодатели и практическа подготовка за пазара на труда.

Допълнителен университет за студентите: Dublin City University (DCU) – динамичен университет в Дъблин с програми в бизнес, инженерство, комуникации и технологии.

  • Как да кандидатстваш

Кандидатстването за повечето бакалавърски програми в Ирландия става чрез централизирана система - CAO (Central Applications Office). Студентите подават заявление с избрани специалности и университети, като крайният срок на подаване обикновено е края на януари за учебната година, започваща през септември.

  • Необходими документи
  1. Завършено средно образование (диплома)
  2. Академична справка / оценки
  3. Сертификат за владеене на английски (IELTS, TOEFL или еквивалент)
  4. Попълнено заявление в CAO
  5.  Мотивационно писмо/портфолио (за някои специалности)

Кандидатите от ЕС имат право да учат при същите условия като ирландските студенти, без дискриминация поради националност.

  • Видове университети и институции

Висшите учебни заведения в Ирландия се делят на:

  1. Университети – предлагат широк спектър от академични програми и изследователска дейност;
  2. Институти за технологии – по‑практико‑ориентирани, често с обучения, интегриращи практика и работа;
  3. Колежи и частни висши училища – специализират в конкретни области като изкуства, дизайн или бизнес.
  • Безопасност и контакти

Ирландия е известна с гостоприемство, ниски нива на престъпност и стабилна инфраструктура, което я прави безопасна страна за студенти. Все пак е важано да имаш под ръка контакти за консулска помощ при извънредни ситуации.

  • Посолство на Република България в Ирландия
  1. Адрес: 22 Burlington Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 N9C1
  2. Основен телефон: +353 (0) 1 660 32 93 / +353 (0) 1 660 30 22
  3. Дежурен телефон за спешни случаи: +353 876 830 566
  4. E‑mail: consular.dublin@mfa.bg

Сбъдни мечтата си за образование в чужбина - Ирландия предлага международно признати дипломи, обучение на английски и реални възможности за развитие, идеална комбинация за ново начало.

БезГранично университети Ирландия международна диплома
Последвайте ни

По темата

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Огромна дупка зее в мерките за сигурност на ЕС, &quot;оформена като Путин&quot;</p>

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Свят Преди 17 минути

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Свят Преди 17 минути

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

<p>&quot;Най-враждебната държава&quot; - Пхенян заклейми Южна Корея</p>

Ким Чен-ун: КНДР никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

Свят Преди 1 час

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Свят Преди 1 час

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

България Преди 1 час

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта

<p>Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус</p>

Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус

Свят Преди 1 час

Зеленски, който през последните месеци нееднократно предупреждава, че Беларус се въвлича все по-дълбоко във войната на Русия срещу Украйна, добави в коментари в X, че е разпоредил на ръководителя на службата да информира партньорите на Киев за тези планове

Дания гласува днес на парламентарни избори

Дания гласува днес на парламентарни избори

Свят Преди 1 час

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на Тръмп да установи контрол върху Гренландия

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

България Преди 1 час

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Свят Преди 1 час

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили“

<p>Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга</p>

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга в южната част на Тихия океан

Свят Преди 1 час

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Свят Преди 1 час

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната – информация, която Техеран опроверга

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Свят Преди 1 час

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

<p>Защо здравият разум не е вроден?</p>

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Любопитно Преди 1 час

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Свят Преди 2 часа

Междувременно напрежението в Близкия изток ескалира

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

Свят Преди 2 часа

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Любопитно Преди 2 часа

Учените казват, че времето, прекарано сам, може да намали стреса, да увеличи креативността и да ви помогне да реализирате по-добре желанията си

Всичко от днес

От мрежата

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Изненади преди Великден, какво да подарим на любимите хора

Edna.bg

В облаците: Синът на Калоян Димитров-Балан с първи рожден ден

Edna.bg

Нов стадион за Левски: банкова гаранция дава надежда

Gong.bg

Даниел Димов става шеф в Черно море

Gong.bg

Божидар Саръбоюков: Радвам се на медала, но можех и повече

Nova.bg

НАТО подготвя нов многонационален военен корпус в Турция

Nova.bg