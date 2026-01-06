БезГранично

БезГранично: Финландия - билет към световния елит: Топ 5 университета и пълният гид за кандидат-студенти

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, университети и документи

6 януари 2026, 09:20
БезГранично: Финландия - билет към световния елит: Топ 5 университета и пълният гид за кандидат-студенти
Финландия   
Източник: iStock

Ф инландия е призната за топ дестинация за висше образование, като QS World University Rankings за 2026 г. поставя нейните университети сред най-добрите, а ние ви показваме как, кога и защо да изберете скандинавската страна за своето бъдеще.

Над 1500 от водещите световни университета са включени в изданието на QS World University Rankings за 2026 г., като са представени над 100 локации по света. QS World University Rankings оценява университетите въз основа на различни критерии, като академична репутация, възможности за заетост и резултати, учебен опит и брой чуждестранни студенти. В изданието за 2026 г. финландските университети са класирани в горната третина на всички институции в класацията.

Топ 5 университета във Финландия:

Различни класации оценяват университетите въз основа на различни критерии, като академична репутация, възможности за заетост и резултати, учебен опит и брой чуждестранни студенти, но следните пет университета се повтарят в QS Ranking, Times Higher EducationARWU и други.

1. Хелзинкски университет – Най-старият и най-голям изследователски университет във Финландия, постоянно най-високо класираната институция в страната в световен мащаб.

2.Университет Аалто – Силни в областта на технологиите, бизнеса и дизайна; класиран около ниските 100 места в последните световни класации на QS.

3.Университет в Тампере (Tampere University) – Голям мултидисциплинарен университет със силна репутация в областта на технологиите, здравеопазването и социалните науки, поставен сред водещите финландски институции в глобалните таблици.

4. Университет в Турку – Голям изследователски университет на югозападното крайбрежие, често включван в глобалния топ 400.

5. Университет в Оулу – Северен изследователски университет със силни страни в областта на технологиите и здравните науки, също класиран в глобалния топ 400 в последните QS и други класации.

Видове висши учебни заведения:

  •   Изследователски университети (yliopisto / universitet): Фокусират се върху научни и артистични изследвания, предлагат бакалавърски, магистърски и докторски степени и имат силна академична и теоретична ориентация.
  •   Университети за приложни науки (ammattikorkeakoulu / yrkeshögskola): Професионално ориентирани институции, наблягащи на практически умения и приложни изследвания и разработки, предлагащи предимно бакалавърски и магистърски степени, тясно свързани с нуждите на работния живот

Кандидатстване

Кандидатстването за финландските университети и университети за приложни науки се извършва онлайн на Studyinfo.fi. Начинът и времето за кандидатстване зависят от всяка отделна учебна програма. Ако Например кандидастване за обучение, започващо през септември, се организира през януари. Можете да кандидатствате за до шест учебни програми с едно единствено заявление в рамките на един и същи период на кандидатстване. Някои учебни програми имат отворени периоди за кандидатстване извън съвместния период за кандидатстване. При отделни заявления, периодът за кандидатстване може да варира значително в зависимост от програмата.

1. Изберете Вашата програма

Използвайте националната база данни на портала за кандидатстване на Studyinfo.fi, за да намерите правилния вариант за вас.

  2. Проверете информацията за прием

Когато сте намерили учебна програма, която ви интересува, първо се запознайте с подробностите за приема и процедурата за кандидатстване в описанието на програмата на Studyinfo. Приемните служби на университета, които ви интересува, могат да ви консултират относно критериите за допустимост, процеса на кандидатстване и крайните срокове, както и всички документи, които ще трябва да предоставите като част от вашата кандидатура.

3. Кандидатствайте за програми и за възможни стипендии

Започнете вашето кандидатстване на Studyinfo.fi, когато периодът за кандидатстване е отворен за програмите, които ви интересуват. Проверете графика за кандидатстване и други подробности с избрания от вас университет. Уверете се, че сте кандидатствали навреме преди крайния срок. Много университети предлагат стипендии за студенти. Обикновено кандидатствате за стипендия от университета едновременно с кандидатстването за прием.

   4. Изчакайте резултатите – и потвърдете мястото си за обучение

Чакането може да бъде най-трудната част! Университетите, за които сте кандидатствали, ще информират всички кандидати за резултатите от приема и приетите ще бъдат напътствани как да приемат предложеното място за обучение. Внимавайте обаче да не пропуснете крайния срок за потвърждаване на мястото за обучение.

   5. Подгответе се за пристигане

Уверете се, че имате валидна застраховка, кандидатствайте за жилище и купете билета си за Финландия.

Необходими документи

За специалности като бизнес, инженерство и технологии, както и медицински и социални услуги, основните изисквания за прием за обучение във Финландия са следните:

  • Копие от диплома за завършено средно образование или документ за професионална квалификация.
  • Препис от оценките. Изисква се минимален успех от 50% при кандидатстване за програми в Edunation.
  • Доказателство за владеене на английски език.
  • Ясно копие на страницата с личните данни от паспорта ви.
  • Доказателство за финансова възможност, показващо, че разполагате с достатъчно средства по време на престоя си във Финландия. Примери са банкови извлечения, писма за стипендии и др.
  • Валидна здравна застраховка, призната във Финландия.

   Допълнително, някои образователни програми в страната изискват следните специфични условия за прием за обучение във Финландия:

  • Удостоверение за работа или трудов стаж с минимум 2 години опит.
  • GRE или GMAT тест.
  • Мотивационно писмо.
  • Приемен изпит или SAT тест.

Академични изисквания

Изискванията за прием за обучение във Финландия варират в зависимост от нивото и вида на учебната програма:

Бакалавърски програми

Кандидатите трябва да са завършили средно образование, еквивалентно на финландския матуритетен изпит. След това Финландската национална агенция за образование ще оцени заявлението на студента.

Магистърски програми

Международните студенти трябва да са завършили бакалавърска степен в съответна област. Университетът или Финландската национална агенция за образование ще преценят академичните изисквания за прием на кандидата за обучение във Финландия.

Освен горепосочените изисквания за прием, кандидатите трябва специално да отговарят на критерии за допустимост като езикова компетентност и финансова възможност.

Безопасност

Както и в други европейски държави, престъпленията като джебчийство и измами се срещат по-често в големите градове и туристическите райони, където чужденците често се превръщат в лесна мишена. С оглед на това е добре да спазвате стандартни мерки за сигурност и да внимавате с личните си вещи на обществени места.

Номерът за спешни обаждания във Финландия е 112 (универсален европейски номер).

Българското посолство в Хелзинки: +358 9 4584055

Последвайте ни
Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

БезГранично: Финландия - билет към световния елит: Топ 5 университета и пълният гид за кандидат-студенти

БезГранично: Финландия - билет към световния елит: Топ 5 университета и пълният гид за кандидат-студенти

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Стрелба отекна в района на президентския дворец

Стрелба отекна в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Първата твърдотелна батерия вече е готова за пазара, обещава зареждане за 5 минути

Първата твърдотелна батерия вече е готова за пазара, обещава зареждане за 5 минути

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 2 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 1 час
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 1 час
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 3 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Свят Преди 10 минути

Доналд Тръмп заяви, че след свалянето от власт на Мадуро американски компании ще инвестират милиарди във Венецуела

<p>Защо операцията срещу Мадуро разклаща консенсуса за Китай?</p>

Операцията във Венецуела подчертава завоя на Пентагона на Запад - и отдалечаването от Китай

Свят Преди 15 минути

Залавянето на Мадуро подчерта завоя на администрацията към Западното полукълбо и допълнително разклати десетилетния двупартиен консенсус, според който Пекин е основната глобална заплаха за САЩ

Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия

Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия

Свят Преди 29 минути

Отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област

Марко Рубио информира Конгреса за военна операция във Венецуела

Марко Рубио информира Конгреса за военна операция във Венецуела

Свят Преди 38 минути

„Американският народ не се е записвал за нов кръг от безкрайни войни“, каза Чък Шумър

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Свят Преди 42 минути

Всички полицейски звена на федерално, щатско и общинско равнище са получили инструкции да издирват лица, които са подпомогнали американската операция

Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

България Преди 49 минути

Това решение на министерството на здравеопазването идва след множество други решения, всички в същата критична към ваксинацията насока

Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне

Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне

България Преди 54 минути

Стратегът от Мировяне, както го наричаха всички, почина в събота на 80-годишна възраст

Христо Ботев

178 години от рождението на Христо Ботев

България Преди 1 час

Един от най-великите български поети и революционери - Христо Ботев, е роден на 6 януари 1848 в Калофер

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Свят Преди 1 час

Първата реакция на събитията дойде в събота от дипломат номер едно на Италия Антонио Таяни

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Любопитно Преди 2 часа

По данни на Google Trends търсенията бележат доста повишен интерес

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Свят Преди 2 часа

Тя обаче не казва къде се намира в момента

Силно земетресение разтърси Япония

Силно земетресение разтърси Япония

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане

Баба Ванга - портрет от Светлин Русев

Защо Баба Ванга разтревожи света с предсказанията си за 2026 година

България Преди 3 часа

С оглед на факта, че климатичните промени вече предизвикват наводнения, бури и горещи вълни, тези твърдения привлякоха ново внимание

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 3 часа

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

Любопитно Преди 3 часа

Разбрахме какво да направим, за да се върнем в правилната след 1 януари

.

Защо затварят църкви в Германия

Свят Преди 3 часа

Броят на вярващите християни в Германия спада рязко

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Принц Хари е все по-близо до възстановяване на въоръжената си охрана във Великобритания!

Edna.bg

Йордановден е! Ето кои имат имен ден на 6 януари, силни поверия и какво не бива да се прави днес!

Edna.bg

ЦСКА обяви новия бразилец

Gong.bg

Защитник седна на масата за преговори с Левски

Gong.bg

Бетоновоз се обърна на ключов столичен булевард (СНИМКИ)

Nova.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви във водите на Тунджа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg