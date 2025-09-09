БезГранично: Дания - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично

Ръководство за българския турист в Дания

9 септември 2025
М акар и малка по размер, Дания е голяма по отношение на културата, кулинарията и бреговата линия. Атракции като Тиволи, Малката русалка и Леголенд очароват посетителите от години. Днес датският дизайн, архитектура и новата скандинавска кухня поставят Дания на картата на света.

Дания се нарежда като една  от най-приветливите страни за велосипедисти. За посетителите също ходенето с велосипед е удобен и забавен начин за придвижване. Дания е много безопасна и нивата на престъпност като цяло са ниски. Всъщност Economist Intelligence Unit определи Копенхаген за най-безопасния град в света през 2021 г., въпреки че това не означава, че кражби, насочени към туристи, не се случват. Както навсякъде другаде и бъдете разумни. 

Ако обичате да пътувате с велосипед, влак и ферибот, ще се влюбите в Дания – от супер модерното метро в Копенхаген до добре планираните велосипедни маршрути из цялата страна. Ако фериботите не са по вкуса ви, не се отчайвайте – мостове и тунели свързват много острови. Влакове и автомобили преминават по основни маршрути, като тези от Копенхаген до Малмьо в Швеция или между Зеландия, Фюн и Ютланд.

В тази статия ще прочетете какво да видите и, не по-малко важно, какво да опитате, ако решите да посетите тази малка скандинавска страна.

Затова, без повече увъртания, ето 10-те най-впечатляващи места за посещение в Дания, от Копенхаген, до дива природа: 

1. Олборг  

Олборг разполага с прекрасни исторически сгради и добри ресторанти, но основната причина да дойдете толкова на север е да откриете викингската история в крайбрежната пустош. Нищо не може да ви подготви за впечатляващите полета с каменни кръгове в Линдхолм Хьое. Този гробищен обект е част от впечатляващия Исторически музей на Северен Ютланд. 

2. Орхус  

Орхус, вторият по големина град в Дания, има енергична и младежка атмосфера благодарение на голямата студентска общност и процъфтяващата сцена с кафенета и музика. Разходете се из Стария град (Den Gamle By), музей на открито с историческа датска архитектура, насладете се на съвременно датско изкуство в ARoS и посетете впечатляващия нов музей на праисторията Moesgaard – всички те са изключителни.

3. Борнхолм  

Разположен в Балтийско море на изток от Зеландия и на 200 км от Копенхаген, остров Борнхолм е любимо място за почивка на датчаните. Както и другаде в Дания, велосипедистите получават добри условия с лесни маршрути, минаващи покрай люлеещи се житни полета и села, украсени с цветя.

4. Копенхаген  

Копенхаген е изключително лесен за разглеждане пеша или с велосипед. След като видите цветните сгради край пристанището, интригуващата кула Rundetårn – обсерватория от 17-ти век, до която се стига по рампа, и приказните градини Tivoli, ще искате да разгледате алтернативната атмосфера в Кристиания, да пазарувате датски дизайн или да се потопите във фантастичните вкусове на новата нордическа кухня в авангарден ресторант.

5. Елсинор 

Регионът на музеите и замъците северно от Копенхаген е изпъстрен с чудеса като замъка Кронборг в Елсинор (Helsingør), увековечен от Уилям Шекспир като мястото на действие в „Хамлет“. След това има Музеят на модерното изкуство Луизиана в Хумлебек, дом на най-голямата колекция от величия като Пикасо и Уорхол в Скандинавия, и Музеят на националната история в замъка Фредериксборг в Хилерьод.

6. Архипелаг Фюн  

Малка къща в Оденсе на остров Фюн беше родното място на най-обичания датски автор на народни приказки, пиеси и поеми. Музеят на Ханс Кристиан Андерсен празнува неговото творчество, поставяйки го в исторически контекст. Извън града можете да карате велосипед през гори, да посещавате приказни замъци и да хвърляте камъчета по тихи плажове.

7. Роскиле  

Насочете се към главния град на Западна Зеландия, за да посетите неговата тухлена катедрала, включена в списъка на световното наследство, и Музея на викингските кораби, представящ великолепни кораби, спасени от морето. Музикалният фестивал в Роскиле е един от най-големите в Европа, осемдневно празненство, което привлича 130 000 души в края на юни. Западно от Роскиле се намира жив музей на социалната история Andelslandsbyen Nyvang.

8. Самсьо  

Остров Самсьо е експеримент в живота с неутрален въглероден отпечатък. Цялата електроенергия, консумирана от общността му от около 4000 души, се генерира от офшорна вятърна ферма, а повечето жители отопляват домовете си със слънчева енергия и биомаса. Селските пътища се вият между органични ферми за ягоди, картофи и животни; можете да наемете велосипед или да изследвате с автобус.

9. Национален парк Ти  

Първата обширна пуста територия в Дания, защитена като национален парк, Nationalpark Thy обхваща 200 квадратни километра от девствени плажове, дюни и езера по дивото крайбрежие на Северен Ютланд. Тук могат да се видят диви елени, видри и редки птици като златни дъждосвирци. Велосипедни и пешеходни пътеки пресичат парка, а ездачите могат да наемат исландски коне, докато уиндсърфистите и кайтсърфистите ловят вълните в Клитмьолер.

10. Тьондер и Мьогельтьондер  

Тьондер в Южен Ютланд е най-старият пазарен град в Дания, с широк площад и атмосферни калдъръмени улици. В близкото село Мьогельтьондер можете да се разходите по перфектно запазена улица от 17-ти век и да се удивите на богато украсения интериор на средновековната църква, където принц Йоаким, най-малкият син на датския монарх, се ожени за Мари Кавалие през 2008 г.

Кюфтенца, стриди и безброй десерти

Един от най-добрите ( и приятни) начини да опознаеш една страна и културата ѝ, е чрез кухнята ѝ. В Дания има някои от най-добрите ресторанти по света. В популярния сериал The Bear един от главните персонажи дори е изпратен в Копенхаген, за да учи как се правят десерти. 

Кухнята на тази скандинавска страна е повлияна от климата си - зимите обикновено са дълги и студени. Съответно, датчаните традиционно консомират много месо и картофи през този сезон, а през топлите месеци повече риба. Въпреки дългите и студени зими, датчаните постоянно се класират сред най-щастливите хора в света. Може би е заради концепцията hygge, която насърчава уютен и комфортен начин на живот, но може и отчасти се дължи на изобилието от десерти и сладкиши в страната.

Не пропускайте да опитате тези традиционни ястия по време на почивката си:

1. Smørrebrød
   

Това е традиционен датски сандвич, приготвен върху резен ръжен хляб (rugbrød), покрит с различни гарнитури като риба, месо, сирене или зеленчуци. Вкусът варира според съставките, но често е богат и балансиран, с леко кисела нотка от хляба.

2. Stjerneskud

Това е изискан отворен сандвич, обикновено с панирана риба (филе от камбала), скариди, аспержи и дресинг, поднесен върху ръжен хляб. Вкусът е свеж и морски, с кремообразна текстура от соса и лека хрупкавост от панировката.

3. Fiskefrikadeller (Рибни кюфтенца)  

Това са кюфтета, приготвени от смляна бяла риба, смесена с яйца, брашно и подправки, обикновено пържени. Имат мек, деликатен вкус на риба с леко солена и билкова нотка.

4. Rød Pølser (Червени наденици)  

Това са яркочервени наденици, често сервирани като улично ястие в хотдог с хляб, горчица и кетчуп. Вкусът им е леко солен и опушен, с приятна месна текстура.

5. Syltede Sild (Маринована херинга)  

Маринованата херинга се приготвя в оцетен или сладко-кисел сос с лук, подправки и понякога сметана. Има характерен кисел и солен вкус, често балансиран със сладост от маринатата.

6. Østers (Стриди)  

Това са сурови или леко обработени стриди, често сервирани с лимон или лек сос.

7. Rugbrød (Ръжен хляб)  

Това е традиционен датски ръжен хляб, гъст и тъмен, често използван като основа за Smørrebrød. Има леко кисел и земен вкус, с плътна текстура.

8. Frikadeller (Кюфтенца)  

Това са датски кюфтета, направени от смляно свинско или телешко месо, смесено с яйца, лук и галета, след което пържени. Вкусът е сочен и пикантен, с мека текстура и домашна топлина.

9. Stegt Flæsk Med Persillesovs (Пържено свинско със сос от магданоз)  

Това ястие се състои от пържени резени свинска сланина, поднесени с кремообразен сос от магданоз и варени картофи.

10. Kanelsnegle (Канелени рулца)  

Това са сладки рулца от тесто, пълни с канела, захар и масло, често глазирани.

11. Drømmekage (Торта на мечтите)  

Това е мека ванилова торта, покрита с карамелизирана глазура от кафява захар и кокос.

 

 

 

