БезГранично

БезГранично: Да учиш сред вулкани и ледници: Какво трябва да знаят българските студенти за Исландия

Как работи образователната система, къде се намират водещите университети и какво трябва да подготвят българските кандидат-студенти преди заминаването си

13 октомври 2026, 11:02
БезГранично: Да учиш сред вулкани и ледници: Какво трябва да знаят българските студенти за Исландия
Източник: БТА

И сландия обикновено се свързва с вулкани, ледници, северно сияние и впечатляваща природа. За все повече млади хора обаче островната държава е и място, в което могат да получат качествено висше образование, да живеят в международна среда и да се докоснат до един от най-особените обществени и природни пейзажи в Европа.

Исландската система за висше образование е сравнително малка, страната има седем акредитирани висши учебни институции, а академичната година обикновено е разделена на два семестъра, есенен и пролетен. Бакалавърските програми най-често са с продължителност три или четири години, магистърските обикновено са две години, а обучението използва европейската система ECTS.

За български студент Исландия има едно особено предимство: страната е част от Европейското икономическо пространство, а българските граждани са граждани на ЕИП. Това означава, че режимът за тях е значително по-лесен от този за студентите от държави извън ЕИП. Освен това английският е широко използван в ежедневието и университетите предлагат редица програми и курсове на английски.

Но има и важна уговорка. Исландският остава основният език на преподаване в голяма част от бакалавърските програми. Затова кандидатът трябва да избира внимателно специалността и университета, вместо да предполага, че всяка програма е достъпна на английски.

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  • Топ 5: кои университети да разгледате

Класациите дават различна картина на исландското висше образование. В QS World University Rankings 2027 University of Iceland е на 537-о място в света, докато в Times Higher Education World University Rankings 2027 той попада в групата 501 - 550. Reykjavík University е в групата 801 - 1000 в THE 2027. Не всички исландски институции участват в големите общи световни класации, затова подреждането по-долу не трябва да се приема като официална национална класация, а като селекция от пет водещи и интересни институции за кандидат-студенти.

  1. 1. University of Iceland - Рейкявик

Най-големият и най-старият университет в Исландия се намира в столицата Рейкявик. Той предлага програми в широк спектър от области, от хуманитарни и социални науки до медицина, природни науки, инженерство и образование. Университетът има десетки факултети и стотици учебни програми и е водещата изследователска институция в страната.

В QS World University Rankings 2027 University of Iceland е на 537-о място в света, което го прави най-високо класираната исландска институция в тази класация.

За международните студенти обаче има важна особеност, основният език на обучение е исландски. Съществуват изцяло англоезични програми, особено на магистърско ниво, но те са само част от предлагането. При някои международни програми се изисква доказване на владеене на английски чрез IELTS, TOEFL, Cambridge или PTE.

  • Локация: Reykjavík
  • Подходящ за: медицина, природни науки, инженерство, социални и хуманитарни науки, образование, научна кариера.
  1. 2. Reykjavík University - Рейкявик

Reykjavík University е най-големият частен университет в Исландия. Той е особено интересен за студенти, които търсят обучение в сфери като компютърни науки, инженерство, бизнес, право, психология и спортни науки. Университетът подчертава връзките си с бизнеса и практическата насоченост на част от програмите си.

В Times Higher Education World University Rankings 2027 Reykjavík University е в групата 801 - 1000 в света. В отделни предметни класации университетът има по-силни позиции, включително в Business and Economics.

Една от големите му особености е англоезичното обучение. Значителна част от магистърските програми се преподават изцяло на английски, а университетът предлага и множество курсове на английски за обменни студенти. Сред интересните направления е Iceland School of Energy, насочено към възобновяемата енергия.

  • Локация: Reykjavík
  • Подходящ за: IT, инженерство, бизнес, право, психология, енергетика.
  1. 3. University of Akureyri - Акурейри

Ако Рейкявик ви се струва прекалено голям, University of Akureyri предлага различна атмосфера. Университетът се намира в Акурейри, втория по големина град в Исландия и важен център в северната част на страната.

Той е по-малък и се отличава с интердисциплинарен подход и силни връзки с обществени институции, бизнеса и международни партньори. Сред направленията му са бизнес, здравни науки, социални науки, образование, право и природни науки.

За международен студент езикът е ключов фактор. Повечето бакалавърски програми са на исландски. Изцяло на английски се предлагат определени магистърски програми, сред които Polar Law и магистърски програми в областта на психологията, както и някои програми, провеждани в University Centre of the Westfjords.

  • Локация: Akureyri
  • Подходящ за: Polar Law, психология, социални науки, бизнес, природни ресурси.
  1. 4. Agricultural University of Iceland - Хванейри

За студентите, които искат да превърнат уникалната природа на Исландия в част от образованието си, Agricultural University of Iceland е особено интересна възможност.

Университетът се намира в Хванейри, в западната част на страната, и е специализиран в науките за живота, земеделието, околната среда, горското стопанство, ландшафтната архитектура и устойчивото развитие. Кампусът разполага с лаборатории, изследователски центрове, ферми и студентски общежития.

Сред силните му страни са научните разработки в областта на възстановяването на екосистеми, почвите, горите, изменението на климата и устойчивото използване на природните ресурси.

  • Локация: Hvanneyri, West Iceland
  • Подходящ за: екология, земеделие, природни науки, горско стопанство, ландшафтна архитектура и устойчиво развитие.
  1. 5. Bifröst University - Бифрьост

Bifröst има дълга история, създаден е през 1918 г. Днес университетът е силно ориентиран към дистанционното образование и предлага програми в бизнес администрация, право и социални науки.

Това е интересна възможност за студент, за когото гъвкавостта е приоритет. Основният език на програмите е исландски, но университетът предлага значителен брой отделни курсове на английски. Сред тях има дисциплини по международни отношения, международна политика, бизнес и управление.

  • Локация: Bifröst, West Iceland / дистанционно обучение
  • Подходящ за: бизнес, право, социални науки, международни отношения и гъвкаво онлайн обучение.
Източник: iStock
  • Как се кандидатства?

Няма единен срок за всички исландски университети. Кандидатстването се извършва директно през съответната институция, а сроковете и изискванията зависят от програмата.

  1. University of Iceland

За международни кандидати за учебната 2027 - 2028 г. основният срок за бакалавърски и магистърски програми е 1 февруари 2027 г. Същият срок важи и за подаването на необходимите документи.

Кандидатстването се извършва онлайн. Българските кандидати за бакалавърска програма могат да представят диплома за завършено средно образование, а за магистратура обичайното изискване е завършена бакалавърска степен. Документите, издадени на български език, трябва да бъдат придружени от английски превод, когато университетът го изисква.

В зависимост от програмата може да са необходими академична справка, диплома, мотивационно писмо/statement of purpose, CV, препоръки, езиков сертификат и други документи.

При англоезичните международни програми University of Iceland обичайно изисква доказателство за владеене на английски. За голяма част от програмите минималното изискване е IELTS Academic 6.5 или еквивалентен резултат, но конкретните критерии трябва да се проверят за избраната програма.

  1. University of Akureyri

За кандидатите за редовно обучение заявленията обичайно се подават онлайн от началото на март до 5 юни, като има различия според програмата и статута на кандидата. За граждани на ЕС/ЕИП основният срок е 5 юни, докато за някои кандидати извън ЕИП сроковете са по-ранни.

Сред основните документи са диплома за средно образование или еквивалент, а за магистърските програми, завършена бакалавърска степен. В зависимост от специалността могат да се изискват допълнителни документи и доказателство за езикови умения.

Интересен детайл за българските кандидати е, че University of Akureyri изрично посочва българската диплома за средно образование с английски като първи чужд език сред възможните основания за освобождаване от отделен TOEFL/IELTS тест при определени англоезични програми. Това обаче трябва да се проверява спрямо конкретната програма и останалите изисквания.

  1. Agricultural University of Iceland

За бакалавърски програми заявленията се приемат от март до 5 юни за следващия есенен семестър. При магистърските програми стандартният срок за есенния семестър е 15 април, а за пролетния – 15 октомври. За кандидати извън ЕС/ЕИП някои магистърски програми имат по-ранен срок - 31 януари.

Тук също е важно да се провери езикът на конкретната програма,  само част от обученията са на английски.

  1. А какви документи да подготвите?

Кандидатът трябва да е готов най-малко с:

  1. диплома за завършено средно образование - за бакалавър;
  2. диплома за бакалавър и академична справка - за магистър;
  3. CV, когато програмата го изисква;
  4. мотивационно писмо или statement of purpose;
  5. доказателство за езикови познания;
  6. копие от паспорт или лична карта;
  7. заверени/официални академични документи и преводи, когато са необходими;
  8. допълнителни документи според специалността.

При University of Iceland например официалните документи и дипломите трябва да бъдат представени според конкретните инструкции за страната и програмата.

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  • Публични, частни и специализирани висши училища

Исландската система не е голяма като мащаб, но е разнообразна. Седемте акредитирани институции включват голям публичен университет, частен университет, специализирани висши училища и институции със силно профилирана академична насоченост.

University of Iceland е най-широкопрофилната институция и предлага обучение от бакалавърско до докторско ниво в множество области.

Reykjavík University е частен университет със силен фокус върху инженерството, компютърните науки, бизнеса, правото и практическото взаимодействие с индустрията.

University of Akureyri е по-малък университет с направления в социалните, здравните, природните и бизнес науките.

Agricultural University of Iceland е специализиран в земеделските и природните науки.

Iceland University of the Arts е насочен към изкуствата, театъра, танца, музиката, дизайна, архитектурата и художественото образование.

Hólar University има специализиран профил, а Bifröst University е силно ориентиран към бизнес, право, социални науки и дистанционно обучение.

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  • Колко струва обучението?

В Исландия има особен модел. В публичните висши училища обичайно няма класическа годишна такса за обучение, но студентите плащат регистрационна или административна такса. При частните университети таксите са различни и трябва да се проверяват директно с институцията.

Например Reykjavík University използва различни такси според програмата и статута на студента, като размерите се актуализират периодично.

За български студент по-големият финансов въпрос често няма да бъде самото обучение, а животът в Исландия. Настаняването е ограничено, а жилищата около университетите са търсени. Университетите и студентските служби подпомагат търсенето на общежития, но мястото не е гарантирано.

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  • Работа по време на следването

За гражданите на Европейското икономическо пространство, включително България, не се изисква разрешение за работа в Исландия. Това дава възможност на студентите да търсят работа, докато учат, макар че намирането на подходяща позиция и съчетаването ѝ с учебния график са отделен въпрос.

Английският е широко разпространен в страната и може да бъде достатъчен за определени позиции, но владеенето на исландски значително разширява възможностите за работа и интеграция.

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  • Здравеопазване

Българските студенти трябва да пътуват с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК/EHIC). Тя удостоверява правото им на необходима медицинска помощ при условията на системата за здравеопазване, приложими за гражданите на ЕИП. При посещение при лекар е необходимо да бъдат представени картата и документ за самоличност.

  • Колко безопасна е Исландия?

По обща оценка Исландия е сигурна страна. Българското Министерство на външните работи към момента оценява риска за пътуване като ниво 1, без особени препоръки.

Това обаче не означава, че природата трябва да бъде подценявана.

Основните рискове са свързани с:

  1. вулканична активност;
  2. земетресения;
  3. бързо променящо се време;
  4. силен вятър и ниски температури;
  5. зимни пътни условия;
  6. лавини в определени райони;
  7. опасности при преходи и посещение на отдалечени места.

Официалният портал SafeTravel Iceland предупреждава, че комбинацията от студ, силен вятър и дъжд може да бъде опасна, а времето може да се промени много бързо. Препоръчва се туристите и студентите да следят прогнозите, пътната обстановка и предупрежденията и да използват приложението SafeTravel.

При извънредна ситуация телефонът е 112. SafeTravel препоръчва при проблеми с връзката към 112, свързани с постепенното спиране на 2G/3G мрежите, да бъде запазен и резервният номер +354 599 0112.

  • Къде да потърсят българска помощ?

България няма посолство или консулство на територията на Исландия. Страната е в консулската компетентност на Посолството на България в Осло, Норвегия.

  1. Посолство на Република България в Осло
  2. Телефон: +47 22 55 40 40
  3. E-mail: Embassy.Oslo@mfa.bg

В Рейкявик има и почетен консул на Република България - Sigríður Ingvarsdóttir:

  1. Телефон: +354 551 8836
  2. Адрес: Miðhús 38, 112 Reykjavík
  3. E-mail: sigriduri@simnet.is

При изгубен, повреден или откраднат паспорт от 1 януари 2026 г. българските граждани могат при извънредни обстоятелства да се обърнат и към германското посолство в Рейкявик за издаване на временен документ за пътуване на ЕС.

  • А какво е ежедневието на студент в Исландия?

Животът в Исландия изисква добра предварителна подготовка. На първо място е жилището, университетските общежития са ограничени и търсени. Добре е търсенето да започне още преди пристигането.

Транспортът в Рейкявик и останалите населени места е сравнително удобен, но разстоянията извън градовете са големи. Ако планирате пътувания из страната, не подценявайте времето и пътните условия.

Климатът също изисква адаптация. Дните през зимата са кратки, докато през лятото светлата част на деня е изключително дълга. Това е част от очарованието на страната, но може да бъде предизвикателство за човек, който идва от България.

За студентите, които обичат природата, обаче това е и една от най-големите възможности, вулканични пейзажи, ледници, водопади, геотермални райони и океанското крайбрежие са буквално част от ежедневната среда.

  • Исландия - за кого е добър избор?

Исландия не е очевидният избор за всеки студент. Тя е малка, отдалечена и скъпа страна, а голяма част от бакалавърското образование е на исландски.

Но за човек, който търси международна среда, научни направления, свързани с природата и устойчивото развитие, технологии, енергетика, бизнес или специфични северни изследвания, страната може да предложи нещо трудно за намиране другаде.

Най-важното е кандидатът да не започва от въпроса „Кой е най-добрият университет?“, а от „Коя програма е подходяща за мен?“. След това идват езикът, срокът за кандидатстване, финансовият план и настаняването.

И още нещо, преди да купите самолетен билет, проверете последната информация директно от университета. Сроковете, таксите и изискванията могат да се променят от една академична година до друга.

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