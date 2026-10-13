Технологии

Omoda превъртя играта, качва левъла с новата „четворка“

Моделът се позиционира под досегашния базов модел, но по-важното в случая е, че с него Omoda разгръща новия си дизайнерски език, който се отличава с изключително агресивни линии и излъчване

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

13 октомври 2026, 11:32
Omoda превъртя играта, качва левъла с новата „четворка“
Източник: CarMarket.bg

А втомобилният салон в Париж бе сцената, на която Omoda показа новия се дизайнерски език, който качва марката един левъл по-нагоре в автомобилната йерархия. Неслучайно използвам термини от света на гейминга, тъй като Omoda показа за пръв път новата „четворка“ по време на събитие от света на е-спорта. Тогава останах озадачен защо един автомобилен бранд се обвързва с шутър като Valorant, който отдавна е завладял публиката с характерните си герои и състезателен геймплей.

Отговорът намерих на щанда на марката в Paris Expo Porte de Versailles, където две сини Omoda 4 демонстрираха новия дизайнерски език Cyber Mecha. Автомобилът наистина гледа към бъдещето, заменяйки плавните, изваяни линии с остри, супер агресивни линии. Отличителен характер на дизайна са тънките предни светлини с характерен диагонален светлинен подпис, който веднага ме препраща към аналогия с Lamborghini, колкото и кощунствено да звучи това.

Източник: CarMarket.bg

Страничната линия се характеризира от много агресивни линии над задните калници, а отзад акцент е светлинният подпис във формата на светкавици. Светкавична е и историята на марката, като тук вече би трябвало да сме свикнали, че Omoda върви в комплект с Jaecoo, двете марки, чиято история на българския пазар датира от началото на годината. За това време тук бяха реализирани общо 263 продажби (Omoda 172, Jaecoo 91), като основно те паднаха върху плещите на „Ауто Франс 3000“ в София. Но в столицата вече има и второ дилър, Бултрако, а в рамките на следващите месеци ще разберем за допълнително разрастване на дилърската мрежа в страната.

Тук трябва да отбележим и факта, че унгарският представител на двата бранда за региона, Genius Automotive Europe, обявиха присъединяването на Тодор Стойков като Директор за България. Това е допълнително гласуване на доверия към родния екип, който се занимава с налагане на марките на пазара. С повече от 20 години опит в автомобилната индустрия, Стойков ще ръководи по-нататъшното развитие на марките на българския пазар и ще подкрепи следващата фаза от растежа им.

Източник: CarMarket.bg

А той е неминуем предвид кратката, но изключително бурна история. За 3,5 години Omoda и Jaecoo стъпиха на 79 пазара по света, 22 от които в Европа. За този период двете подразделения на концерна Chery пласираха над 1,4 млн. продажби. Стигна се дотам, че Jaecoo 7 записа два месеца (март и септември) като най-продаван автомобил във Великобритания.

И тези успехи са само началото, тъй като само след дни, на 22 октомври, по време на Asia Motor Show в „Интер Експо Център“, своят европейски дебют на автомобилно изложение ще направи Jaecoo 8, който го нямаше в залите на Paris Expo Porte de Versailles, но българската публика ще е първата, която да го види на живо.

Източник: CarMarket.bg

Преди това обаче нашата медия разгледа отблизо Omoda 4, която освен силно променения екстериорен дизайн, налага същия подход и в интериора. Там имаме типичните за жанра Made in China характеристики: кожа, контрастни шевове, панорама, подгрев и вентилация на седалките, голям централен дисплей и ново поколение Super AI Cockpit. Системата е разработена да разбира няколко намерения в рамките на един разговор и да управлява функции на автомобила според контекста на ежедневното шофиране. Но акцент, без абсолютно никаква съмнение, е старт-стоп бутонът на конзолата между предните седалки. Той се намира под червено капаче, копие на същия елемент в Lamborghini, което е аналогично на безброй холивудски сцени с изстрелване на ракети от пилот-изтребител.

Задвижването на Omoda 4 e поверено на пето поколение хибридна система SHS-H, която обединява 1,5-литров бензинов двигател, електромотор и батерия с голям за HEV автомобил батерия – 1,83 kWh. Системната мощност е 224 к.с., а средният разход на гориво по WLTP е малко над 5,0 л/100 км.

Дебют този модел на българския пазар ще направи през първото тримесечие на 2027 г. На по-късен етап през годината трябва да се появи и изцяло електрически вариант.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Omoda Omoda 4 китайски автомобили
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