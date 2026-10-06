БезГранично

БезГранично: От Синята лагуна до ледниковите айсберги - 10 места и 10 вкуса, които трябва да опитате в Исландия

От геотермалните чудеса до полярното сияние: защо Исландия остава една от най-вълнуващите дестинации в Европа

Стела Христова Стела Христова

6 октомври 2026, 10:14
БезГранично: От Синята лагуна до ледниковите айсберги - 10 места и 10 вкуса, които трябва да опитате в Исландия
Източник: iStock

И сландия е островна държава в Северния Атлантик, която отдавна е завладяла въображението на пътешествениците с уникалната си природа. Известна като „Земята на огъня и леда“, тя съчетава активни вулкани, огромни ледници, гейзери, водопади и геотермални извори. Населението ѝ е едва около 364 000 души, а столицата Рейкявик е най-северната столица в света. Официалният език е исландският, но английският се говори почти навсякъде, което улеснява туристите. Валутата е исландската крона (ISK). Страната привлича около 2,3 милиона чуждестранни посетители годишно, които идват заради драматичните пейзажи, полярното сияние през зимата и полунощното слънце през лятото. Туризмът е важен сектор за икономиката, а природата е толкова впечатляваща, че често се усеща като от друг свят – от черните пясъчни плажове до ледниковите лагуни и кипящите горещи извори.

Пътуването до Исландия е приключение, което изисква подготовка за променливото време – дъжд, вятър и слънце могат да се сменят за минути. Най-добрите периоди са лятото (юни–август) за дълги дни и достъп до високопланинските пътища, или зимата (септември–март) за северното сияние и ледени пещери. Независимо от сезона, страната предлага преживявания, които остават за цял живот.

Източник: iStock
  • Топ 10 места, които трябва да посетите

Рейкявик е естествената отправна точка. Столицата е компактна, цветна и жива, с иконичната църква Халлгримскиркя, чиято кула предлага панорамна гледка, концертната зала Харпа на брега и улицата Лаугавегур, пълна с магазини, кафенета и улично изкуство. Оттук лесно се организират екскурзии към останалата част от страната.

Златният кръг е класическият маршрут близо до Рейкявик. Той включва националния парк Тингветлир, където можете да ходите между северноамериканската и евразийската тектонични плочи, гейзерния район Гейсир със строкуващия гейзер Строкюр и величествения водопад Гулфосс. Това е идеален еднодневен или двудневен тур, който показва силата на исландската природа.

Синята лагуна е може би най-известната геотермална атракция. Разположена в черна лавова местност близо до летището, тя предлага къпане в млечносини води с високо съдържание на силиций, които са благотворни за кожата. Резервацията предварително е задължителна, особено в пиковите месеци.

Ледниковата лагуна Йокулсарлон и Диамантеният плаж на юг са сред най-фотогеничните места. Огромни айсберги се откъсват от ледника Ватнайокул и плават в лагуната, преди да достигнат черния пясъчен бряг, където парчетата лед блестят като диаманти. Възможни са разходки с лодка сред айсбергите.

Водопадите Селяландсфос и Скоугафос на южния бряг са задължителни. Селяландсфос е особен с това, че можете да минете зад водната завеса (с водоустойчиви дрехи), а Скоугафос е мощен и широк, с възможност за изкачване на стълбите до върха за гледка към океана.

Полуостровът Снайфелснес, често наричан „Исландия в миниатюра“, предлага планина Киркюфел – една от най-фотографираните в страната, черни плажове, лавови полета и националния парк около вулкана Снайфелсйокул. Мястото е идеално за по-спокойно изследване далеч от най-натоварените маршрути.

Националният парк Ватнайокул е домът на най-големия ледник в Европа. Тук се организират турове в ледени пещери (предимно през зимата), пешеходни преходи и разходки с моторни шейни. Пейзажът е драматичен и постоянно променящ се.

Черният пясъчен плаж Рейнисфяра край селцето Вик е емблематичен с базалтовите си колони и скални образувания. Вълните са мощни и опасни, затова е важно да се спазва безопасността, но гледката е незабравима, особено при залез.

Езерото Миватн и околностите му в северната част предлагат геотермални зони, лавови образувания, кратери и горещи извори. Районът е богат на птици през лятото и е отличен за тези, които искат да избегнат тълпите на юг.

Хусавик или западнофьордите допълват списъка. Хусавик е столицата на наблюдението на китове, а Западнофьордите предлагат по-диви пейзажи, водопада Дюнянди и усещане за истинска отдалеченост. Тези места показват по-малко туристическата, но не по-малко впечатляваща страна на Исландия.

  • Топ 10 вкуса от исландската кухня

Исландската кухня е изградена върху местни продукти – агнешко, прясна риба и млечни изделия, адаптирани към суровия климат през вековете. Ето какво задължително трябва да опитате.

Скир е гъст млечен продукт, по-близък до меко сирене, отколкото до кисело мляко. Богат на протеини и с леко кисел вкус, той се яде за закуска, в десерти или просто с плодове. Ще го намерите навсякъде.

Исландското агнешко е изключително. Животните пасат свободно на диви билки и мъхове, което придава на месото нежен и характерен вкус. Класическото ястие е кьотсупа – богата агнешка супа с кореноплодни зеленчуци, идеална след дълъг ден на открито.

Пилса, или исландският хотдог, е национална слабост. Направен предимно от агнешко с добавка на свинско и говеждо, той се сервира с суров и хрупкав лук, сладка горчица, кетчуп и ремулад. Най-известното място е Bæjarins Beztu в Рейкявик.

Плокфискур е кремообразна рибна яхния от варена риба (обикновено треска или пикша), картофи и сос бешамел, често е сервирана с ръжен хляб.

Рюгибрауд е плътен, сладникав ръжен хляб, традиционно изпичан в геотермална почва. Има характерен вкус и се комбинира отлично с масло, пушена риба или сирене.

Хардфискур е изсушена на въздух риба – нещо като исландски джърки. Яде се с масло и е високопротеинова традиционна закуска.

Хангикьот е пушено агнешко, често сервирано на тънки резени. Има наситен опушен аромат и е особено популярно около Коледа, но се намира целогодишно.

Прясната морска храна е на изключително ниво. Опитайте арктическа пъстърва (arctic char), омари (langoustine) или просто прясно изпечена треска. Качеството на рибата е едно от най-силните предимства на исландската трапеза.

Хакуарл – ферментиралата акула – е за най-смелите. Има силен амонячен аромат и се сервира обикновено с шот брениявин (местна шнапс). Това е културно преживяване повече, отколкото кулинарно удоволствие.

Клейнур са традиционни извити понички с аромат на кардамон, идеални към кафе. А за сладък край – исландският сладолед се яде дори през зимата и е изненадващо качествен.

Исландия не е евтина дестинация, но преживяванията ѝ компенсират разходите. Планирайте предварително настаняване и популярни турове, обличайте се с много дрехи и бъдете готови за промени в плановете заради времето. Страната възнаграждава любопитството – дали с гледката към полярното сияние, звука на водопад или вкуса на топла агнешка супа след дълъг преход. За много хора едно посещение не е достатъчно. Исландия оставя усещане, че сте видели нещо истински различно – земя, където природата все още диктува ритъма.

Автор: Стела Христова
Източник: guidetoiceland.is/ icelanddata.is/ itij.com    
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