Откриха тялото на 37-годишен украинец на плаж в Слънчев бряг

Т ялото на 37-годишен украински гражданин е открито на плажната ивица пред хотел в курортния комплекс Слънчев бряг. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът за удавен мъж е подаден в Районното управление в Несебър вчера около 15:20 ч. При проверката е установено, че починалият е украински гражданин с временна закрила, който е живеел в Свети Влас.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от полицията.

На 18 септември тази година 63-годишен украински турист беше открит удавен в морето край Слънчев бряг. Тялото му беше намерено в района между спасителни постове № 18 и № 19.