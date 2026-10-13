Самозапалил се тир блокира движението и в двете посоки в Кресненското дефиле

С амозапалил се тежкотоварен автомобил е причина движението в района на ж.п. гара „П. Яворов“ да бъде временно затворено и в двете посоки. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

От полицията информираха, че сигнал за инцидента е подаден около 7:55 часа. По-рано от Агенция „Пътна инфарструктура“ съобщиха за аварирал тежкотоварен автомобил в района. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: п.в. „Симитли“ – път II-19 Симитли – Гоце Делчев – път III-198 Гоце Делчев – Марино поле и обратно. От агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.