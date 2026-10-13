Технологии

И Meta направи AI агенти, които да работят вместо нас

Все повече ИТ гиганти в сферата на изкуствения интелект показват своите интерпретации за AI агентите, които да вършат повече от рутинните и досадни дейности вместо нас, като Meta дори направи два модела, които да са в основата на новото поколение

Мартин Дешев Мартин Дешев

13 октомври 2026, 10:40
И Meta направи AI агенти, които да работят вместо нас
Източник: Meta

Meta засилва амбициите си в сферата на изкуствения интелект с два нови модела, създадени да правят повече от това просто да отговарят на въпроси. Muse Wonder и Muse Wonder Full са проектирани да се справят със сложни задачи, изискващи множество стъпки, да запазват информация от предишни разговори и да намират решения на проблеми дори когато първият опит е неуспешен.

Обучени в центъра за данни Prometheus на Meta, тези усъвършенствани модели са създадени специално за захранване на сложни AI агенти за лични и професионални цели, предназначени за продължителна работа. Проектирани са да се справят със сложни работни процеси в сфери като правото, финансите, здравеопазването и софтуерното инженерство. Те бележат значителен напредък в стремежа на Meta към постигане на личен свръхинтелект. 

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Компанията представя серията Wonder като своите най-способни модели до момента, като поставя акцент върху персоналните и професионалните AI агенти. Една от най-важните характеристики е Active Memory. Тя позволява на моделите да съхраняват важна информация от различни разговори и да я използват отново, когато е необходимо. Вместо многократно да обясняват подробности за даден проект, своите предпочитания или контекста на ситуацията, потребителите могат да разчитат, че изкуственият интелект ще поддържа приемственост в работата за по-дълги периоди от време.

Втората ключова възможност е ​Active Focus, която помага на моделите да продължат работата си, когато се сблъскат със сложна задача. Те могат да проучват алтернативни подходи, да се справят с грешки и да продължат да преследват първоначалната цел. Освен това могат да изискват разяснения при необходимост и да се консултират с потребителите, преди да предприемат важни действия.

Meta дава примери като уреждане на застрахователна претенция, тълкуване на договор за наем или анализ на финансова информация. Моделите са предназначени и за сложни задачи по програмиране, като потенциално помагат на разработчиците да създават всичко: от прости игри до приложения за нови бизнес начинания. 

Двата модела служат за различни цели. Muse Wonder е достъпен за разработчици чрез Model API на Meta и Muse Code, докато Muse Wonder Full е на разположение на абонатите на Muse Code. Вторият е по-мощната версия, предназначена за сложни задачи, изискващи по-задълбочени логически разсъждения и продължителна обработка.

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Meta също така планира да интегрира технологията в своя AI асистент Muse, като първоначално я предостави на абонатите. Впоследствие това би могло да направи подобрените възможности на моделите достъпни за по-широка аудитория чрез продуктите на Meta с изкуствен интелект, предназначени за крайни потребители.

Компанията обаче не разглежда повишената автономност единствено като техническо предизвикателство. Един агент, който работи със съобщения, календари и документи, може да се сблъска с изключително чувствителна лична информация. От Meta заявяват, че са обучили моделите Wonder да избягват разкриването на лични данни без разрешение, да отказват заявки, свързани с вредни дейности и да засилват защитата срещу кибератаки. Компанията също така посочва, че моделите ѝ преминават през оценки за безопасност съгласно нейната рамка Superintelligence Scaling Framework. Очаква се в бъдеще да бъде публикуван отделен, по-подробен доклад за тези оценки.

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Meta интегрира новите модели в своята екосистема, за да замени по-простите архитектури и да разшири възможностите на системите си. Скоро Muse Wonder ще задвижва персоналния AI агент на Meta, като първоначално ще бъде предоставен на абонатите за изпълнение на задачи, изискващи генериране на сложни обекти и логически разсъждения. Стандартният модел Muse Wonder е достъпен незабавно чрез Meta Model API и Muse Code, докато по-мощният модел Muse Wonder Full е предназначен за абонатите на премиум платформата на Meta за AI програмиране.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Марк Зукърбърг Meta Facebook Instagram социални мрежи технологии метавселена изкуствен интелект
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