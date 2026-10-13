Генерал Сирски пред BBC: Оставете илюзиите, Европа трябва да се готви за война

У крайна е стабилизирала фронтовата линия и е „прекършила способността на Русия да напредва“, като е унищожила огромен брой нейни войници, заяви бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна в интервю за Би Би Си (BBC).

Генерал Олександър Сирски направи тези коментари в ексклузивно интервю - първото му, откакто беше драматично освободен от поста си през лятото. Той коментира уволнението си, изразявайки несъгласие с критиците си, които го обявиха за твърде „стара школа“, за да командва новите, технологично напреднали сили на Украйна.

Той също така отхвърли обвиненията от страна на войници, които по-рано са служили под негово командване и казаха пред BBC, че им е било нареждано да остават на позициите си дори когато са били почти заобиколени от руснаците, което е довело до големи загуби.

Сирски заяви, че общите загуби на Москва във войната са шест пъти по-високи от тези на Украйна. „Ако броим само убитите, разликата достига до 11 пъти“, добави той.

Нито Русия, нито Украйна официално оповестяват броя на загиналите си. Военните на Украйна твърдят, че през септември тази година са нанесени рекордни загуби на руските войници, въпреки че това не може да бъде независимо потвърдено.

Ръководителите на британското разузнаване изчисляват, че Русия е загубила около половин милион убити войници в Украйна от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г. Базираният в САЩ Център за стратегически и международни изследвания междувременно смята, че към юни 2026 г. Украйна е загубила до 150 000 убити военнослужещи.

Според него тази разлика в броя на жертвите, заедно с технологичния напредък и стратегията за атакуване на слабите места в руските линии при сдържане на техния напредък в други участъци, обяснява настоящето патово положение на фронта.

През първите шест месеца на 2026 г. Русия е успяла да превземе общо 61 кв. км, каза генералът и добави: „Това е индикация, че фронтовата линия е стабилизирана“. Институтът за изследване на войната (ISW) също потвърждава тази тенденция. Един от последните му доклади сочи, че през септември 2026 г. Москва е загубила повече територия, отколкото е завзела.

Сирски беше назначен за главнокомандващ на Украйна през 2024 г. Преди това той спечели признание за защитата на Киев в началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. и за ръководенето на успешната контраофанзива източно от Харков през есента на същата година.

Президентът Володимир Зеленски обаче уволни Сирски това лято на фона на сериозно несъгласие с тогавашния министър на отбраната Михайло Федоров. Федоров беше заявил, че вместо да се адаптира към реалностите на променящата се война, армията под ръководството на Сирски е блокирала неговите инициативи.

Първоначално Зеленски уволни Федоров, когато напрежението между двамата стана обществено достояние. Масови улични протести обаче принудиха президента да уволни и Сирски, заменяйки го с 43-годишния генерал-майор Михайло Драпатий.

Сирски заяви пред BBC, че е имал „несъгласия“ с Федоров, тъй като последният „не е взел предвид интересите на армията“ при доставката на оръжия и оборудване.

Федоров е създал „дисбаланс“ в доставките, каза Сирски. Той е дал приоритет на дроновете, докато е пренебрегнал ключово оборудване за предната линия, като безпилотни сухопътни превозни средства, пикапи и мотоциклети. Дори при дроновете, каза Сирски, е имало недостиг, тъй като армията е получавала едва половината от необходимото.

Федоров беше популярен млад министър, известен с дигиталните и технологичните си инициативи. Мнозина го съпоставяха със Сирски, за когото критиците смятаха, че не е подходящ да води новата технологична надпревара във въоръжението с Русия.

Сирски обаче не е съгласен с тази критика. Тъкмо по негово време използването на дронове е достигнало ново, невиждано ниво, включително дълбоки удари на повече от 2000 км зад линията на врага, каза той. Украйна беше първата страна, която създаде Сили за безпилотни системи какъвто е отделният род войски под негово командване: сега, по думите му, дроновете са отговорни за 80% от загубите на Русия.

Под негово военно ръководство обаче украинските войски извършиха хаотични изтегляния от източните градове Авдеевка и Вугледар, както и от района на Покровск.

Войници, които говориха пред BBC в миналото, се оплакаха, че им е било наредено да останат на позициите си на всяка цена. Към момента, в който е било казано да се изтеглят, често е било твърде късно, тъй като вече са били почти обкръжени от руските войски.

Сирски не отрича, че такива ситуации се случват на фронтовата линия. Той обаче заяви пред BBC, че Украйна се бори срещу далеч по-мощна армия. През 2025 г. съотношението на самолетите и бомбите е било 18 към едно в полза на Москва, каза той. През същата година Русия е разполагала с два пъти и половина повече артилерийски оръжия и снаряди от Украйна. А с четири милиона военно обучени мъже, които могат да мобилизират, руските сили могат да създават възможности за пробив, аргументира се той.

Една от най-известните операции на Сирски беше нахлуването в руската Курска област, което започна през август 2024 г. То завърши с драматично отстъпление през последващата пролет, което някои войници описаха като „катастрофално“. Сирски обаче настоява, че операцията в Курск е била „необходимост“.

„През лятото на 2024 г. руските сили натискаха по всички основни направления на фронтовата линия с до шест пъти повече войски от нашите“, обясни той. Навлизането в Курск е нарушило офанзивата на Русия и е принудило Москва да пренасочи войски, давайки на Украйна глътка въздух и възможност нейните изтощени бригади на изток и юг да се възстановят, каза Сирски.

Той отправи и остри думи към европейските съюзници, които се съмняват, че Русия може да има териториални амбиции отвъд Украйна. Той съветва европейските партньори да започнат да се подготвят за войната сега и да „отхвърлят всички илюзии, че тя няма да дойде при тях“.

Той също така заяви, че вярва, че войната в Украйна ще стане още по-технологична. Ще има повече роботи, автоматизирани системи и изкуствен интелект (ИИ). „Свързаните с изкуствен интелект системи за управление вече се внедряват дори в обикновените оръжия, за да се увеличат техните възможности“, каза той.

Такива технологии могат да дадат нов живот на конвенционалните оръжия като танковете. Както Русия, така и Украйна в момента се надпреварват да разработят „активни системи за защита“ за опазване на бронираните си превозни средства, каза Сирски.

Той обаче настоя, че „ролята на човека ще остане определяща на бойното поле, защото хората ще трябва да управляват тези системи“.