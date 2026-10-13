Свят

Почина актьорът Ар Джей Мити, звездата от „Breaking Bad“

Звездата от култовия сериал „Breaking Bad“ и активен защитник на хората с увреждания си отиде от този свят едва на 34-годишна възраст. Полицията в Тексас разследва причините за внезапната му смърт, докато близки и фенове скърбят за загубата

13 октомври 2026, 10:27
Почина актьорът Ар Джей Мити, звездата от „Breaking Bad“
Ар Джей Мити   
Източник: Getty

А ктьорът и активист за правата на хората с увреждания Ар Джей Мити, станал световноизвестен с ролята си на Уолтър „Флин“ Уайт-младши в хитовия сериал „Breaking Bad“, почина на 34-годишна възраст, пише PEOPLE.

Смъртта му бе потвърдена в Браунсвил, Тексас. Представител на актьора излезе с официално обръщение:

„С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на обичания актьор, филантроп и отдаден защитник на хората с увреждания Ар Джей Мити. Той остава най-известен с превъплъщението си в ролята на Уолтър „Флин“ Уайт-младши в признатата от критиката и отличена с множество награди драма на AMC „Breaking Bad“. Черпейки вдъхновение от личния си опит с церебралната парализа, Мити внесе изключителна автентичност в образа и изгради силна платформа за популяризиране и приобщаване на хората с увреждания.“, каза той.

В изявлението се допълва още: „Освен че носеше радост на своите близки и почитатели по целия свят, той бе официален посланик на организациите United Cerebral Palsy и Shriners Children's, както и президент на фондация „Мити“. Чрез тях той подкрепяше редица благотворителни и обществени каузи, като същевременно използваше популярността си, за да разбива стереотипите и да се бори за по-добро представителство на хората с увреждания в медиите. В този тежък момент молим обществеността да уважи личното пространство на семейството и близките му.“

От полицейското управление в Браунсвил потвърдиха, че са получили сигнал около 12:50 ч. Изпратените на място служители на реда са открили актьора безжизнен в дома му.

„Причината и обстоятелствата около смъртта все още се изясняват, като по случая се води разследване“, заявиха от местната полиция.

Ар Джей Мити, който в реалния си живот съжителстваше с диагнозата церебрална парализа точно както и неговият екранен герой, участва във всичките пет сезона на хита на AMC. В сериала той играеше сина на основните персонажи Уолтър Уайт (Брайън Кранстън) и Скайлър Уайт (Ана Гън). Телевизионната продукция, излъчвана от 2008 до 2013 г., се превърна в феномен и спечели 16 награди „Еми“ от общо 58 номинации.

Ролята на Уолтър-младши донесе на Мити престижното отличие SAG-AFTRA „Харолд Ръсел“ през 2013 г. Извън „Breaking Bad“, актьорът се е появявал в поредицата „Разменени при раждането“ (Switched at Birth), супергеройския сериал „Пазителите на справедливостта“ (The Guardians of Justice), както и в по-ранни epизодични роли в „Хана Монтана“ и „Всички мразят Крис“.

В интервю за Love-It Film, публикувано по-рано тази година, Мити сподели, че участието му в хитовия сериал е било основният тласък да се превърне в още по-гласен защитник на социалните каузи в живота си.

След тъжната вест от Културния район „Мити“ също отдадоха почит към актьора, описвайки го като „истински приятел, партньор и човек, който искрено вярваше в силата на изкуството и културата да обединяват хората“.

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