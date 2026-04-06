Свят

В Гърция отпускат по 50 евро на домакинство за гориво

С 10 евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите

6 април 2026, 10:02
Източник: iStock photos/Getty images

В Гърция стартира специална платформа за подаване на заявления за получаване на помощ при зареждане с гориво, съобщи гръцката телевизия "Скай".

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Основната сума, с която се подпомагат физическите лица в Гърция, е 50 евро на месец. С десет евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите.

Различен е размерът на субсидията за собствениците на мотори - 30 евро в континенталната част и 35 евро на островите.

Помощта може да достигне до 120 евро за домакинство, в случай че семейството живее на някой от островите, има две коли и те са регистрирани на името на двамата. Условие за получаване на помощта за физически лица е определен семеен доход - до 25 хиляди евро за неженени двойки и до 35 хиляди евро за двойки с брак.

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

75 на сто от шофьорите изпълняват тези критерии, информира агенция АНА-МПА.

Според официалните данни средното потребление на горива в страната е около 70 евро на месец. С отпускането на 50 евро литър бензин ще бъде субсидиран от държавата с 36 цента, допълва

Обявиха критериите за отпускане на помощи за горива

Мярката идва на фона на продължаващ натиск върху цените на горивата в Европа, свързан с колебанията на международните пазари и разходите за енергийни ресурси. В страни с изразена зависимост от автомобилен транспорт и с географски особености като острови, ефектът върху домакинствата е по-силен, което обуславя и диференцирания подход в Гърция.

Източник: БТА, Елена Дражева    
гърция мерки горива цени помощи близък изток криза
