Papa Roach разтърсиха хиляди българи в София

Култовата американска група Papa Roach разтърси хиляди български меломани в столичната зала „Универсиада“.

Papa Roach Източник: Силвия Прибиловска/ Vesti.bg

Бендът е на европейско турне, което включи и спирка у нас.

Почитателите на групата от всички краища на страната се насладиха на познати стари парчета и песни от последния албум на бандата Who Do You Trust?.

Началото беше с Dead Cells, след което последваха I Suffer Well и Blood Brothers, за да се стигне до взривяващото Between Angels и Insects, което публиката изпя сама.

Източник: Силвия Прибиловска/ Vesti.bg

Публиката затаи дъх на популярното парче Scars, което е посветено на всички хора, борещи се с тежки периоди и мрачни мигове от живота си.

Момчетата от Papa Roach отдадоха и почит на починалия Кийт Флинт от Prodigy с култовото Firestarter.

Джейкъби Шадикс Източник: Силвия Прибиловска/ Vesti.bg

На финала публиката буквално подивя на легендарното Last Resort, което навремето изстреля Papa Roach към върха.

Вокалистът на Papa Roach Джейкъби Шадикс даде обещание пред развълнуваните български фенове: „София, идваме за първи път тук, но със сигурност няма да е последен, защото вие сте невероятни“.

Източник: Силвия Прибиловска/ Vesti.bg

Papa Roach е създадена през далечната 1993 г. в Калифорния, като фронтмен и емблема на групата е Джейкъби Шадикс.

В началото на кариерата си бандата определя своя стил като ню метъл и рап метъл. Последният им албум Who Do You Trust? излезе през 2019 г.

Това е второ гостуване за тях в България (и първо в София) след феста Summer Chaos в Бургас през 2015 г.

Преди тях на сцената излязоха петорката от Лос Анджелис Hollywood Undead и една от най-атрактивните и модерни американски групи ICE NINE KILLS. Те подгряха хилядите присъстващи в залата със своята енергия и разбиващи хитове.

Екипът на Sofia Music Enterpricess определено организираха концерт с изключителни участници, качествена музика и отлично озвучаване.

