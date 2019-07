Е дна от най-успешните хеви-рок групи в съвременната музикална история Disturbed завладя Пловдив в проливен дъжд и гръмотевици по време на първия ден от фестивала Hills of Rock.

Лошото време не успя да помръчи настроенитето и еуфорията на хиляди меломани, които се забавляваха на пълни обороти, без да ги интересува, че са мокри до кости.

Disturbed Източник: Силвия Прибиловска/ Vesti.bg

Вокалистът на бандата Дейвид Дреймън заяви от сцената на Hills of Rock, че боговете са ядосани, но оценява това, че никой от феновете не си тръгна.

От формирането им през 1996г. до сега, Disturbed имат продадени над 16 милиона албума и огромен брой почитатели по целия свят.

Последният им албум е определян като един от най-добрите в кариерата им.

Сингъла “Are You Ready” се изстреля на челната позиция в класацията Billboard’s Hot Mainstream Rock Tracks и остана там четири поредни седмици.

Кулминацията на концерта беше последното парче, с което хеви-рок групата завърши, а именно Down with the sickness.

Disturbed Източник: Силвия Прибиловска/ Vesti.bg

Подгряващите групи бяха, шведите Crazy lixx, които с хард рок и метъл звученето си, вдъхновени от големи имена като Whitesnake и Kiss, им носи голям брой фенове по света.

Gloryhammer Източник: Силвия Прибиловска/ Vesti.bg

Втора излезе английската банда Gloryhammer, които завладяха публиката със сценичното си присъствие, а след тях групата Avatar от Швеция и Monnspell впечатлиха с изключителните си изпълнения на живо.

Другите две сцени на фестивала “Hills of Rock” предложиха музикални изкушения за посетителите, На сцена „На тъмно“ се изявиха Shadows out of time, Life Light, Affection и White Mahala. На новата трета сцена – “Music Jam” рок феновете имаха възможност да чуят изпълненията на 40 days later, Sevi, Enemy inside и Visions of Atlantis.

Gloryhammer Източник: Силвия Прибиловска/ Vesti.bg

Първият фестивален ден, въпреки предизвикателните метеорологични условия, оправда очакванията на хиляди меломани и записа още едно постижение в музикалната история на българските сцени.

Грандиозният музикален фест Hills of Rock, който стартира преди две години в Пловдив събира десетки хиляди почитатели на твърдата музика, както от България, така и от съседните ни страни. Досега на сцените на фестивала са се изявявали ивестни групи като Evanescene, Guano Apes, Iron Maidon, Judas Priest, Crematory, Sabaton и много други.

