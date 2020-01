Българин е един от най-добрите каскадьори в Холивуд

Ж ивотът на Тодор Лазаров е изпълнен с изненади и предизвикателства. Неговият път започва от село Полето близо до Симитли и стига до Холивуд и участие в най-големите световни филми.

Младият българин се мести в София на 14 години с идеята да сбъдне мечтата на баща си да стане футболист в ЦСКА. Вместо това обаче приятел го води със себе си на тренировка по самбо в джудо клуб “Джудо-Шун “.

“Когато влязох в залата по джудо и самбо се почувствах страхотно, беше любов от пръв поглед. Имам редица състезания с националния отбор, а след това се занимавах с треньорска дейност”, разказва Тодор в интервю на Силвия Прибиловска за Vesti.bg и “Вдъхновените”.

Съвсем случайно преди 20 години той попада на снимките на филм като каскадьор и така започва успешната му кариера, която го е срещнала с едни от най-големите звезди в киното.

“Никога не съм вярвал, че ще се занимавам с подобно нещо. Имах късмет, който след това успях да опитомя. Най-трудната каскада в живота ми е в руския филм "Тарас Булба", където падам от 18 метра височина”, споделя каскадьорът.

Историята на Тодор Лазаров е част от документалната поредица за хора, които постигат мечтите си - 02H (From Zero to Hero) на B2Y Productions

Относно трудностите и колебанието по време на работа Тодор казва, че когато човек не е сигурен в това, което прави, по-добре да не се впуска изобщо.

"Поколебаеш ли се, просто не го прави. Винаги трябва да си 110% сигурен”, категоричен е той.

Според Тодор, за да се занимава човек с каскадьорство, са нужни много качества, сред които доза талант, кураж и голям професионализъм. Но преди всичко човек трябва да бъде спортна натура.

За 20 години той посещава стотици държави на почти всички континенти. Участва в снимки в Колумбия, Малайзия, Индия, Нова Зеландия, САЩ, както и в много европейски държави. Играе в над 100 филма, сред които „Троя“, „Непобедимите“, „Хрониките на Нарния“ и др., като броят им продължава да расте.

“Всеки ден си казвам че мога да бъда по добър, както като човек, така и в това което правя. Вдъхновява ме любовта, тя е двигател, който ни бута напред. Когато обичаш се вдъхновяваш да вървиш напред именно заради това човек трябва да обича работата си”, споделя българинът.

Редките моменти, когато не лети на път към поредното приключение, Тодор използва, за да се върне у нас и създава фондацията „Благодаря ти“.

“Аз от много години се опитвам да помагам с каквото мога, но в един момент реших, че мога да направя и нещо повече. Затова създадох фондацията, като идеята ми беше да се срещам с хората в нужда и с онези, които биха искали да им помогнат”, заключва той.

