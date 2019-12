От Пекин до София, историята на Любо Георгиев

К акво може да накара човек, който е прекарал половината си живот извън България, да се завърне от Пекин, Китай?

Архитектът Любо Георгиев дава отговор в интервю на Силвия Прибиловска за Vesti.bg и “Вдъхновените”

Люби Гергиев Източник: Личен архив/ Любо Георгиев

Младият българин има силното желание да помогне на хората да разберат, че са значими и мнението им е важно за решаването на проблемите на градската среда и счита, че резултатът от работата му в България има по-голямо значение, отколкото на друго място.

Любо Георгиев учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и завършва магистратура по архитектура и урбанизъм в TU Delft (Делфт, Холандия). Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. До 2014 г. работи като водещ проектант в Turenscape (Пекин, Китай 2012 – 2014), Амстердам, Ротердам, Венеция.

Историята на Любо Георгиев е част от документалната поредица за хора, които постигат мечтите си - 02H (From Zero to Hero) на B2Y Productions

Арх. Георгиев се завръща в България, за да оглави One Architecture Week в Пловдив, чиято цел е да говори на хората, които не са специалисти, по темите за градската среда и архитектура и да въвлече гражданите във вземането на решенията.

В "капана" на архитектурата

“От 2017 г. съм директор на общинското предприятие “Софпроект - общ градоустройствен план” - София, а успоредно с това ръководя екипа на "Визия за София”, споделя Любо Георгиев.

Защо избрах да се върна в България?

Важна част от неговата дейност включва проекти с обществена насоченост като “Failed Architecture”, рубриката “Архитектурна критика”, филмите “Усещане за град” и “Познавате ли архитекта?”, групата “Лаборатория за градско развитие”.

“Дори минималният шанс, че проект, върху който работя, може да повлияе положително на света, в който живея, ме вдъхновява. Напълно наясно съм и поемам риска, че когато променяш нещо, то неминуемо срещаш насрещен вятър, отпор, скептицизъм”, казва 38-годишният архитект.

Сред любимите му проекти са изграждане на нов тип жилища, замислени за Пекин, Квартал в Москва, City Life близо до Амстердам, User Generated Content в Делфт и други.

Можете да се запознаете с проектите, върху които арх. Любо Георгиев е работил на сайта му: http://www.ljubogeorgiev.eu/

“Смятам, че си заслужава човек да се потруди, за да живее по-добре. Единственото нещо, което със сигурност става от само себе си е разпадът. За всичко друго трябва да положиш усилие. Именно от нас зависи в какъв свят живеем. Никой не е толкова малък, че да не може да промени нещо, дори това да е собственото ти поведение”, категоричен е арх. Любо Георгиев.

Младият българин е пример за това как с желание и постоянство може да се развиваш успешно, както в България, така и в чужбина.

“Много е полезно човек да пътува и живее на различни места, но пътуването и трупането на опит не е равносилно на емиграция. Не живеем и не бива да допускаме да живеем в двуполюсен свят, предлагащ само един или два избора. В днешно време имаме толкова много възможности за избор и зависи от амбицията, способностите и желанието на всеки един човек да поеме по един или друг път”, посочва той.

