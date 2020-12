Заразените с коронавирус в Ухан може да са 10 пъти повече от официално обявените

С лучаите на заразени с коронавирус в Ухан може да са близо десет пъти повече от официално обявените. Toва се съобщава в проучване на Китайския център за контрол и превенция на заболяванията, цитиран от "Франс прес".

Wuhan virus cases may be 10 times higher than reported.



About 4.4% of Wuhan's 11 million residents developed antibodies against Covid-19 by April, China's CDC says. That is about 480,000 infections in Wuhan, but the official tally remains at 50,000 cases