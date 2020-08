СЗО: Може би никога няма да има "сребърен куршум" за COVID-19

С ветовната здравна организация предупреди в понеделник, че може би никога няма да има "сребърен куршум" за новия коронавирус, въпреки усилията за откриване на ефективни ваксини.

СЗО призова правителствата и гражданите да се съсредоточат върху изпълняването на основни неща като тестване, проследяване на контакти, поддържане на социална дистанция и носене на маска, за да се потуши пандемията, която преустанови нормалния живот по целия свят и предизвика опустошителна икономическа криза.

"Всички се надяваме да имаме ефективни ваксини, които могат да помогнат да се предотврати заразяване на хора", заяви генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус на виртуална пресконференция.

