Статуята на Исус Христос в Рио "облече" лекарска престилка

З наменитата статуя на Христос Спасител в бразилския град Рио де Жанейро беше облечена в лекарски халат на фона на борбата с коронавируса, предаде телевизионният канал Глобу.

Новия си вид статуята получи благодарение на художествено осветление. Организаторите на акцията искат по този начин да благодарят на медицинските работници от цял свят, които са на първа линия в борбата с коронавируса.

На монумента е прожектирана и думата "Благодаря", изписана на няколко езика, сред които португалски, испански, английски, немски, италиански, китайски, френски, арабски и руски.

Статуята беше осветена в цветовете на националните флагове на страните, които бяха най-силно засегнати от коронавирусната инфекция - САЩ, Испания, Италия, и Китай.

Christ the Redeemer: from Rio de Janeiro, Brazil to the Health Care Teams 💜 around the world, fighting against #CONVID19 pic.twitter.com/G6IWoVS3nP