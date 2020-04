В условията на пандемия: Богатството на Джеф Безос скочи с $6,3 млрд. само за ден

С ъстоянието на най-богатия човек в света, главата на американската корпорация Amazon Джеф Безос, се увеличи с 6,3 милиарда долара само за ден. Причината е рекордният скок на акциите на компанията, съобщава Forbes.

След приключване на търговията на фондовата борса в Ню Йорк стойността на акциите на най-големия онлайн търговец на дребно в света са нараснали с 5.3%, достигайки рекордните 2238 долара за брой.

Безос: Ще стане по-лошо, преди да стане по-добре

По този начин богатството на Безос, който притежава дял от 11.2% в компанията, се увеличи с около 6.3 млрд. долара и достигна 138 млрд. долара.

The economy is tanking. Tens of millions unemployed. Thousands dying, But Bezos gets richer while exploiting his non-union workforce in hazardous conditions.

Jeff Bezos Gets $6.4 Billion Richer As Amazon Stock Hits A New Record High via @forbes https://t.co/SixQG6PP9P