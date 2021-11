С любов и вяра срещу вирусите

Ч етвъртата COVID вълна бавно отстъпва и всички трепетно се надяваме на нормализиране на живота ни, но тревогата от всякакъв вид вирусно заразяване и последствията му, тегне над дните ни.

В тази напрегната обстановка разговаряме с доц. Михайлова, имунолог с над 20-годишен опит, практикуващата в УМБАЛ „Александровска“. Търсим мнение, насоки и отговори, в опит да опазим себе си и близките здрави в тежкия сезон, който преживяваме.

Доц. Михайлова, обществото се раздели на хората, които се имунизираха срещу COVID-19 и вече смятат, че са недосегаеми за всички вируси и хора, които не са си поставили COVID ваксина и се опитват с всички средства за подкрепят имунитета си, за да избегнат вирусно заразяване от всякакво естество. Има ли баланс, разумен компромис между тези два подхода?

Да, права сте в констатацията си за различните нагласи към COVID ваксините. Аз лично приветствам хората, които са се доверили на медицината и науката и са се имунизирали срещу COVID-19 . В настоящия етап на развитието на пандемията и познаването на COVID заболяването, това е най-силният инструмент за противодействие, с който разполагаме. Относно втората група хора, които имат резерви и не се ваксинират, бих искала да внеса известна яснота и да успокоя страховете им по отношение на нежелани реакции от ваксината „след време“ – те са безпочвени от имунологична гледна точка. Няма риск след години, напред във времето да се появят имунологични реакции на човешкия организъм в резултат на поставяне на ваксина срещу COVID-19 . Ако изобщо има някаква реакция, то тя е в рамките на дни, седмица, до 10 дни след поставянето на ваксината. Разбира се, всеки трябва да прецени сам, да не бъде заставян да действа против воля си, защото така се втвърдяват анти-ваксърските нагласи в обществото. В COVID контекста златна среда няма. За да преодолеем кризата трябва да се ваксинираме масово, това е най-ефективният инструмент, който може да предпази отделния индивид и обществото от COVID инфекцията.

Можем ли все пак да си помогнем в тази ситуация приемайки витамини, микро-елементи и природни продукти като пчелно млечице или има риск по-скоро да предозираме?

Разбира се. Всички групи продукти, които изброихте - витамини, минерали, билкови екстракти и други природни елементи, не са напълно безопасни продукти – те имат своето фармакологично действие върху организма, дори да са квалифицирани като хранителни добавки. Възможно е да се предозира, а някои имуномодулиращи препарати могат да дадат странични ефекти при лица с автоимунни или хронични възпалителни заболявания, като улцерозен колит и фибромиалгия (синдром на хронична умора). Препоръчваме на нашите пациенти да се вземат добавки подкрепящи имунитета за период не по-дълъг от три месеца.

Добре, как все пак да се предпазим от вирусите този сезон, COVID вируса, грипа който очакваме тази зима и останалите по-банални вируси?

На първо място с профилактика, ваксина срещу COVID вируса, ваксина срещу грипния вирус, и използване на бариерни средства. На пазара вече се появиха така наречените „естествени бариерни средства“ – вид физиологична втора маска. Таково естествено бариерно средство е препаратът ВируПротект, който създава защитен филм върху лигавицата в устната кухина и предпазва нашите епителни клетки от срещата им с вирусите.

Какво бихте посъветвали родителите на малки децата, дали се възползват от ВируПротект или е по-подходящо да дават на децата подходящи мултивитамини?

Родителите са много чувствителни по отношение здравето на децата си и бързам да ги успокоя, че в периода 2-7 години, когато малките тръгнат на градина и се включват в по-големи колективи боледуват изключително често, което е нормално. Ако родителите забележат, че боледуванията са по-чести от тези на деца в сходна възраст или не се повлияват добре от лечението, или се наложи престой в болница, е добре да се консултират със специалист, за да се назначи адекватна имуномодулираща терапия. Търсим най-щадящите и меки методи за децата, а моята основна препоръка към родителите е да се опитват да отглеждат децата пълноценно. Имам предвид осигуряване на достатъчен сън и качествена храна, свободно време за игра и почивка, много любов и изслушване на децата, дори когато са малки. Записването на спорт и приятни занимания по интереси, също са от изключително значение за подкрепата на имунната система.

ВируПротект също се нарежда сред щадящите, меки и алтернативни мерки за опазване здравето на децата. Той е медицинско изделие, което не взаимодейства с детския организъм и неговите био системи, действа чисто механично. Съдържанието му е просто, но ефективно. Съдържа глицерол, който създава осмотично-активен слой, който служи като бариера върху лигавицата на гърлото и устната кухина. Втората съставка е трипсин, ензим, разкъсващ амино-киселините в обвивките на микро-организмите последователно, включително и протеиновите обвивки на вирусите. Чрез този механизъм може да се възпрепятства захващането на вируса към епителните клетки на човешкия приемник. Така може да се осуети заразяването, спирането на жизнения цикъл на вируса и достъпа му до жизнените ресурси на нашите клетки, в които иначе би се размножил.

Да разбирам, че ВируПротект, можем да използваме за превенция?

Да, това е една от основните ползи на този бариерен спрей. Направени са доста сериозни проучвания с препарата ВируПротект, in vitro и in vivo (и в лабораторни условия и върху живи хора), които доказват, че спреят показва ефективност при различни видове вируси – рино и адено вируси, респираторно синцитиален вирус, грипен вирус тип А, както и вируси от корона групата. Чрез лабораторен тест (in vitro) e доказана възможна ефикасност и при унищожаването на най-актуалния SARS CoV-2 вирус, причиняващ заболяването COVID.

Правени са и проучвания в скандинавските държави при вече инфектирани хора, които доказват по-кратко боледуване и по-леко протичане на инфекцията именно поради намаляване на вирусния товар. Протичането на една вирусна инфекция много зависи от „инфектиращата доза“ , от количеството вируси, което ще попадне във „входната врата“ на организма. Колкото е по-малко това количество, толкова по-бързо се справя имунната система с врага.

Така ВируПротект оказва двойна полза – на първа стъпка създава бариера, която не допуска инвазия на голямо количество вируси да се прикрепи към епителните клетки в гърлото и на втора стъпка, при вече настъпили начални симптоми на заболяването, може да намали вирусното натоварване локално и така предпоставя по-кратко и леко протичане на инфекцията. Един вид „втора маска с противо-вирусен ефект“.

За финал, Вашата прогноза, кога ще премине настоящата COVID вълна?

За съжаление смятам, че тя ще е продължителна, защото това е вълната на неваксинираните, а те все още са мнозинство в обществото ни. Приветствам хората да имат вяра в науката, медицината и лекарите, които са ги лекували до момента. Препоръчвам на хората да се информират и да се ваксинират, за да се обединим, да преодолеем кризата заедно и да се върнем към нормалния начин на живот. Бъдете здрави!