Dior и Givenchy ще произвеждат дезинфектанти вместо парфюми

К ризата с разпространението на COVID-19 се задълбочава и извън границите на Италия.

Франция, Германия и Испания също бележат рязък скок в броя на заболелите през последните няколко дни.

Във връзка с това някои луксозни брандове прекратяват временно производството на парфюми и започват да се занимават с изработването на дезинфектанти.

Конгломератът за луксозни стоки LVMH, сред чиито дъщерни дружества са марките Christian Dior, Guerlain и Givenchy, ще се опитат да помогнат на френските здравни власти, създавайки дезинфектанти, които ще се разпространяват безплатно.

