Защо Русия се скара на Асад

В средата на април, сирийският лидер Башар Асад попадна под ударите на руските държавни медии. В серия от безпрецедентни публикации във Федералната новинарска агенция (ФАН) – която е собственост на спонсора на руските наемници от „Вагнер“ - управлението в Сирия е остро критикувано и обвинено в корупция, а Асад е описан като неспособен да контролира собственото си правителство. Статиите бяха разпространени и в други руски медии, получиха видимост в арабската и англоезична преса. Критиките станаха повод за коментари и повдигнаха наново въпроса какво стои зад всичко това.

Освен в корупция „по най-високите етажи“, руските медии обвиняват правителството на Асад и конкретно премиерът Имад Хамис в „лъжа към народа относно доставките на газ и петрол“, като Хамис е уличен в присвояване на средства и взимане на подкупи, свързани с доставките на електроенергия за Ливан. Парите от тези сделки, твърдят изданията, отивали като „черни пари“ в западни държави. Атаката не спира дотук – във втора публикация, също широко споделена, се твърди, че според обществени допитвания, популярността на Башар Асад пада и само 32% от гласоподавателите в правителствените територии биха гласували за Асад на следващите избори, насрочени за 2021.

В трета публикация, режимът е критикуван заради рестрикции, които възпират руски компании да инвестират и участват в разработването на газовите и петролни полета в Сирия, като корупцията този път е сравнена с тероризъм. Руските компании съобщават за все повече проблеми, тъй като сирийските официални лица предпочитат да предоставят договори на Китай. Докато Москва счита, че отстъпките за нейни компании са отплата от Асад за усилията на Русия в неговото стабилизиране, от сирийските правителствени кръгове оправдават даването на оферти на китайците със ситуацията в Русия около Covid-19, предизвикала ограничаване на инвестициите.

Медийните публикации са съпътствани от съобщения в социалните мрежи, че през февруари Башар Асад е закупил картина на стойност близо 30 милиона евро за жена си, докато голяма част от страната живее в бедност в момента. Тази информация беше публикувана по-късно и в издания като „ГосНовости“ и макар да беше доказана като фалшива, историята получи видимост – което вероятно е била и целта на пускането й онлайн.

Разбира се, не става дума само критики между съюзници. Моментът на стартирането на медийната атака от страна на Русия към режима в Сирия съвпада с други процеси, важни за Москва. Глобалната икономическа криза, предизвикана от пандемията от Covid-19, както и сривът на цените на петрола, наложи извънредни мерки от Кремъл, което ощетява бюджета. От друга страна, в САЩ е на път да бъде приложен т.нар. Закон за гражданска защита „Цезар“, който носи името на дезертьор от Сирия, показал на света мъченията в сирийските правителствени затвори. Актът „Цезар“ би поставил под безпрецедентни санкции режима на Асад и всеки, който го подкрепя – в това число Русия и Иран.

Международни наблюдатели припомнят, че между Москва и Дамаск съществуват проблеми от няколко години. Кремъл не е доволен от мерките, които Асад взима за справяне с проблемите в правителствените територии. Руснаците се притесняват също доколко режимът в сегашния му вид, може да поддържа социална и политическа стабилност. Надигащата се наново съпротива в Южна Сирия, водена от бивш бунтовнически лидери, до такава степен нанесе щети на намиращите се в района сирийски правителствени сили, че руското командване изпрати медиатори и бойци от „Вагнер“, които да гарантират, че няма да има ескалация. И все пак, само за няколко месеца има близо двеста атаки по офицери и войници от сирийската армия.

Медийната кампания в Русия срещу режима на Асад съвпада с неотдавнашните съобщения в международната преса, цитиращи израелски и западни източници, които повдигат въпроса за съдбата на Башар Асад. В дипломатическите кръгове все повече се говори за активирането на подкрепения от Москва комитет за изготвяне на нова сирийска конституция, както и за продължаването на политическия процес. Но руските правителствени кръгове не са единни относно политиката към Дамаск. Традиционно в Русия има сблъсък между разузнаването и военното министерство, като Кремъл служи за посредник между двете сфери. Една от причините за различните мнения в Москва, е Иран и засилващото се влияние на Техеран в региона, което е в противовес на руските интереси.

