Израел с пробив в лечението на COVID-19

И зраел е изолирал ключови антитела срещу новия коронавирус, обяви министърът на отбраната Нафтали Бенет, цитиран от агенция "Ройтерс".

#Israel has isolated a key coronavirus antibody at its main biological research laboratory, the Israeli defence minister said, calling the step a “significant breakthrough” toward a possible treatment for the COVID-19 pandemic. https://t.co/cg0ICXcOzh