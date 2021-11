Безредици и ожесточени сблъсъци в Ротердам заради COVID ограниченията

Б езредици и ожесточени сблъсъци между полиция и протестиращи в Нидерландия. Двама души са ранени. В Ротердам служители на реда дадоха предупредителни и насочени изстрели по демонстранти, които са срещу новите COVID ограничения. Те са хвърляли камъни и запалителни бомби по полицаите, които отговориха с водни оръдия.

Holland. 19.11.2021 Riots in Rotterdam, due to the new 3-weeks lockdown. On the spot, many Feyenoord hooligans who clashed with the cops. pic.twitter.com/mAounuakLV

Демонстрацията, свикана от няколко организации, беше срещу плановете на правителството да въведе здравен сертификат заради увеличаващия се брой случаи с коронавирус в Нидерландия. Според мярката само на ваксинирани и преболедували ще бъде позволено да посещават публични прояви, кафенета и ресторанти.

На кадри, публикувани в социалните мрежи, се виждат опожарени полицейски коли и демонстранти, които хвърлят камъни по служителите на реда на главната търговска улица в Ротердам. Наложила се е употребата на водно оръдие, за да бъде разпръснато множеството.

On these images it is clear that the man shot by the police in #Rotterdam is not a treat to them. #RotterdamRiots #PoliceBrutality #ManditoryVaccinations #Lockdowns https://t.co/yDP0VsjgOy