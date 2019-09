Е вропейският парламент подкрепи отлагането на Брекзит.

Обединеното кралство може отново да отложи излизането си от Европейския съюз, ако има основателни причини, но трябва да запази свободното движение по ирландската граница и дори при липса на сделка с Брюксел да изпълни финансовите си задължения към Общността. Това се посочва в резолюцията, одобрена на пленарната сесия на Европейския парламент, предава TACC, цитиран от "Фокус".

Документът има за цел да подчертае позицията на ЕС по ключови въпроси, свързани с излизането на Великобритания от Европейския съюз съгласно чл. 50 от Договора от Лисабон. 544 депутати се изказаха за приемането му, 126 - против, а 38 се въздържаха.

"Европейският парламент ще подкрепи удължаването на сроковете, посочени в член 50 от Лисабонския договор, ако има причини и цел за това, по-специално /желание/ да се избегне Брекзит без сделка, да се проведат парламентарни избори или референдум, да се откаже да приложи член 50 или да сключи споразумение за условията за изтегляне“, се казва в текста на документа.

Авторите му обаче подчертават, че това не трябва да се отразява на функционирането на институциите на ЕС.

На 9 септември 2019 г. парламентът на Обединеното кралство прие закон, който задължава правителството да поиска от ЕС друго отлагане на Брекзит, ако сделката с Брюксел не бъде постигната до 19 октомври, въпреки факта, че официалната дата за излизането е 31 октомври.

"Европейският парламент счита, че е в интерес на Обединеното кралство и ЕС да се осъществи Брекзит по организиран начин", се казва в документа.

"Стойността на споразумението за оттегляне от ЕС се крие в правната сигурност за всички засегнати от тази процедура, както и да се гарантира максимално възможното ...> "обратно спиране" на границата със Северна Ирландия, което при липса на съгласувани решения или работеща алтернатива ще защити Споразумението от Разпети петък и мирния процес /в този регион/".

Авторите на резолюцията подчертават, че предпазният механизъм за ирландската граница е само временна мярка и трябва да се търси алтернатива под формата на нови споразумения и използването на съвременни технологии, които ще помогнат да се избегне появата на физическа граница с Ирландия и допълнителни проверки по нея.

Те също така настояват Обединеното кралство да предостави подходящи алтернативи в писмена форма и изразяват съжаление от факта, че това все още не е направено. Що се отнася до политическата декларация, която очертава бъдещите отношения между Лондон и Брюксел, европейските депутати "демонстрират желание да го трансформират в документ с по-формален и правен характер".

