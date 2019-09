П ремиерът Борис Джонсън има таен план как да изпълни обещанието си Великобритания да излезе от Европейския съюз на 31 октомври, пише The Daily Express, като се позовава на неназовани източници в правителството.

Съобщава се, че планът е толкова таен, че дори членовете на вътрешния кръг на министър-председателя не са запознати с него.

Само трима съветници са видели документа, за който се твърди, че съдържа секретен план.

Според Daily Mail, от правителството вярват, че са намерили пропуск в закона, който проевропейските депутати приеха, за да спрат Брекзит поне засега.

Информацията обаче е толкова чувствителна, че само трима от съветниците на Джонсън са запознати с нея. Самоличността им не се разкрива, но се смята, че вероятно триото включва Доминик Къмингс, дясната ръка на Джонсън и координатор на кампанията "Гласувай за напускане“, секретарят за Брекзит Стив Баркли и главният прокурор Джефри Кокс.

