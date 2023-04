Това ли е наследникът на смартфоните

С мартфоните в момента са най-популярното мобилно устройство. Те са практични и дават достъп до множество технологии и услуги в една компактна джаджа.

Въпреки това ИТ индустрията не спира да търси алтернативи. От една страна, защото технологиите винаги ще се развиват бързо и смартфонът в един момент ще достигне максимума на своите възможности.

От друга страна, предприемачите търсят начин да се откроят на пазара и да привлекат внимание. Компанията Humane, която е основана от бивши служители на Apple, смята, че може да постигне и двете, съобщава Inverse.

Служители използват ChatGPT да им върши работата тайно от шефовете си

Тя представи работещ прототип на своето устройство, което може да замени смартфона. Humane е компания, която казва, че разработва "добър изкуствен интелект" и за целта тя комбинира не само софтуер, но и хардуер, който да се възползва от него.

I obtained a video of @Humane 's AI-powered wearable projector in action (clipped from a video @zarifali9 sent me of the #TED2023 by @imranchaudhri)



This looks insaneee! pic.twitter.com/DDOfTMCxH5