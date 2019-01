SpaceX обяви, че успешно е завършил първият тест на двигателите на ракетата, която скоро ще направи първи полет с капсулата Crew Dragon. Събитието е от значение, защото Crew Dragon е капсулата на SpaceX, с която ще могат да пътуват астронавти.

Чрез Crew Dragon ще се отвеждат астронавти до Международната космическа станция, като капсулата ще може да се използва и за потенциални мисии до Луната. CBS съобщава, че тестът може да е бил малко по-кратък от планираното и може да се наложи да бъде повторен.

SpaceX не дава такива подробности. Вместо това казва, че тестът е успешен и запазва в срок първоначалния план за полет през февруари. Според източници на Ars technica, този полет може да се случи на 23-ти, стига времето да позволява.

Static fire test complete—targeting February launch from historic Launch Complex 39A for Crew Dragon’s first demonstration flight! pic.twitter.com/sJF24U3UOM