Технологии

Над 1,2 милиона души седмично говорят с ChatGPT за самоубийство

Над 1,2 милиона потребители седмично обсъждат мисли за самоубийство с ChatGPT, като част от случаите остават без насочване към професионална помощ

29 октомври 2025, 13:42
Над 1,2 милиона души седмично говорят с ChatGPT за самоубийство
Източник: iStock

К омпанията OpenAI разкрива, че около 0,15% от повече от 800 милиона нейни потребители изпращат съобщения на чатбота, свързани с самоубийство. OpenAI уточнява, че инструментите ѝ са обучени да насочват хората към професионални ресурси като кризисни линии за помощ, но признава, че това не се случва в около 9% от случаите, съобщава Sky News.

Според оценките на OpenAI, около 1,2 милиона души седмично водят разговори с ChatGPT, които показват, че обмислят да отнемат живота си. Данните идват от самата компания, която посочва, че 0,15% от потребителите изпращат съобщения с „явни индикатори за потенциално планиране или намерение за самоубийство“.

По-рано този месец главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, заяви, че ChatGPT вече има над 800 милиона активни потребители седмично.

Въпреки че компанията се стреми да насочва уязвимите хора към кризисни линии, тя признава: „В редки случаи моделът може да не се държи така, както е предвидено в тези чувствителни ситуации“.

OpenAI е оценявала над 1000 „трудни разговори за самонараняване и самоубийство“ с последния си модел GPT-5 и установила, че той се държи съобразно „желаното поведение“ в 91% от случаите.

Все пак това означава, че десетки хиляди хора могат да бъдат изложени на съдържание от AI, което потенциално може да влоши психичното им здраве. Компанията вече предупреди, че предпазните механизми, предназначени за защита на потребителите, могат да отслабнат при по-дълги разговори – и се работи по този проблем.

„ChatGPT може правилно да насочи към линия за помощ при самоубийство, когато някой спомене намерение за първи път, но след много съобщения за продължителен период може да предложи отговор, който противоречи на нашите защити“, обяснява OpenAI.

В блог пост на компанията се допълва: „Симптомите на психично здраве и емоционален стрес са универсално присъстващи в човешките общества, а нарастващата база потребители означава, че част от разговорите с ChatGPT включват такива ситуации.“

Семейство, загубило 16-годишния си син, в момента води дело срещу OpenAI, като обвинява ChatGPT за смъртта му. Родителите на Адам Рейн твърдят, че инструментът „активно му е помогнал да проучи методи за самоубийство“ и е предложил да състави писмо до роднините му.

Документи от съда показват, че часове преди смъртта си тийнейджърът е качил снимка, която показва плана му за самоубийство, а когато попитал дали ще работи, ChatGPT предложил да помогне за „подобряването“ му.

Миналата седмица семейството обнови делото си и обвини OpenAI, че е отслабила предпазните механизми за предотвратяване на самонараняване в седмиците преди смъртта му през април тази година.

В изявление компанията заяви: „Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейството Рейн за тяхната немислима загуба. Благополучието на тийнейджърите е наш приоритет – непълнолетните заслужават силна защита, особено в чувствителни моменти.“

Всеки, който се чувства емоционално разстроен или има мисли за самоубийство, може да потърси помощ на 0800-20-202 – спешна психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа, или да се свърже с кризисните центрове за психично здраве във вашия град. При спешни случаи винаги се обаждайте на 112.

OpenAI ChatGPT Самоубийство Психично здраве Рискове от AI Безопасност на AI Кризисни линии Съдебно дело Самонараняване Потребители
Последвайте ни

По темата

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Как да се грижим за котка със специални нужди?

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 7 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 7 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 7 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 7 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Харковска област

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Свят Преди 4 минути

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Свят Преди 13 минути

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм

Снимката е илюстративна

Бебе от Португалия, миришещо на гнила риба, изуми лекарите

Любопитно Преди 36 минути

Миризмата била неприятна и силна, особено около главата и ръцете на 12-месечното момченце

<p>Франкен: Дронове са забелязани над военна база в Белгия</p>

Тео Франкен потвърди: Професионални дронове са забелязани над военна база в Белгия

Свят Преди 49 минути

Белгийското правителство в момента е в криза поради трудните бюджетни преговори и мерки за значителни икономии

<p>Израел: Примирието е възстановено</p>

След израелските удари в Газа - "примирието е възстановено"

Свят Преди 1 час

Броят на жертвите растеше непрекъснато

<p>&nbsp;Джъстин Трюдо е &bdquo;луд по Кейти Пери&ldquo; и я смята за &bdquo;перфектната жена&ldquo;</p>

Източник: Джъстин Трюдо е „луд по Кейти Пери“ и я смята за „перфектната жена“

Любопитно Преди 1 час

Политикът и изпълнителката за първи път породиха слухове за романтична връзка още през юли

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

България Преди 1 час

С тези средства се гарантира минимална работна заплата от 1860 евро за лекар без специалност

<p>Откриха писма в бутилка от&nbsp;войници от Първата световна война&nbsp;</p>

Откриха писма в бутилка от войници от Първата световна война след 100 години

Свят Преди 1 час

Един от войниците е писал на майка си, че храната била „наистина добра“, с изключение на едно ястие, което било „погребано в морето“

<p>Наводнения потопиха Виетнам</p>

Наводнения потопиха Виетнам - 35 000 домакинства са под вода

Свят Преди 1 час

По данни на Гражданската защита единадесет човека са били ранени

<p>Въвеждат&nbsp;правила и контрол за всички атракциони</p>

Караджов: Въвеждаме ясни правила и контрол за всички атракциони

България Преди 1 час

Животът и здравето на българските граждани не могат да зависят от случайността, заяви министърът на транспорта

.

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, вече говори и се движи

България Преди 1 час

Добрата новина потвърди братовчедът на загиналата при инцидента майка на Марти Любомир Соколов

Разследват организирана престъпна група за длъжностни присвоявания в "Митница-Русе"

Разследват организирана престъпна група за длъжностни присвоявания в "Митница-Русе"

България Преди 1 час

При акцията са открити и иззети вещи, документи, пари в брой в различни валути на обща стойност над 60 000 лева

Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Свят Преди 1 час

Френската президентска двойка заведе това лято и дело срещу американската дясна подкастърка Кендис Оуънс

Внимание, шофьори! Километрично задръстване на „Тракия“ заради катастрофа

Внимание, шофьори! Километрично задръстване на „Тракия“ заради катастрофа

България Преди 1 час

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

България Преди 1 час

Изборът на Рая Назарян има за цел да се гарантира контрола над парламента, заяви лидерът на МЕЧ

.

На Световния ден за борба с инсулта: За какви симптоми да внимаваме

България Преди 1 час

Рая Ваташка разказва историята на Делян Ненчев, който оцелява заради навременната реакция

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Давид от Big Brother призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Edna.bg

Илиан Илиев: Трябваше да вкараме 10 гола

Gong.bg

Какво провокира Илиан Илиев след мача в Перник?

Gong.bg

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

Nova.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg