Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

"Знам, че звучи налудничаво, да позволиш на изкуствен интелект да взима решение за живота ти. Но това ме освободи от претоварването, което изпитвах"

26 октомври 2025, 07:10
А мериканката Джули Найс не успяваше да вземе решение къде да се установи в страната, която обича, затова потърси помощта на изкуствен интелект. Резултатът я отведе в малък град в Южна Франция, където тя не само си намери място под слънцето, но и възвърна здравето и усети магията на живота, предаде CNN

Разходката от апартамента ѝ в региона Окситания до главния площад на малкия град Юзес за кафе се превърна в ежедневен ритуал за Джули Найс. Тя обича да седи с чаша в ръка, докато се наслаждава на изгледа към фонтана и аркадите, след което да се разхожда из стария град.

"Честно казано, усещането е магическо. Не мога да повярвам, че живея тук", споделя тя пред CNN Travel.

Родом от Мичиган и израснала в Тексас, Найс се чувства като у дома си сред тесните улички и средновековната архитектура на Юзес, въпреки че не беше стъпвала в града до преди шест месеца. И как стигна дотам? Просто остави на ChatGPT да избере.

От изгаряне до ново начало

"Знам, че звучи налудничаво, да позволиш на изкуствен интелект да взима решение за живота ти. Но това ме освободи от претоварването, което изпитвах", казва тя.

Връзката ѝ с Франция започна още в младостта, когато учеше езика. Прекарала е пет години в Париж, но след завръщането си в САЩ изгради успешна кариера в технологиите, която обаче я доведе до "огромно изгаряне".

"Мисля, че нервната ми система просто се изпържи", спомня си тя. Започнала да преодолява безпокойство, депресия, хронична умора, паник атаки и болки. "Чувствах се като черупка на човек."

Решила, че има нужда от промяна, Найс напусна корпоративната си работа и се върна в Париж, но градът я остави с усещане за "прекалена стимулация". Искаше да остане във Франция, но не можеше да реши къде. Затова попита ChatGPT.

Какво предложи ИИ

След като въведе "цялата си предистория" – ценностите си и списък с желания, включващ по-бавно темпо на живот, хубаво време, пазари и международна общност – чатботът предложи два града: Сарла-ла-Канеда и Юзес. Все още несигурна, тя каза на ChatGPT да избере един. ИИ избра Юзес.

След като взе решението, Найс кандидатства за вид разрешение за пребиваване за квалифицирани специалисти, което й беше одобрено. Напусна работата си, продаде колата си и отлетя за Франция през март с два куфара и чанта.

"Влязох в този очарователен град и си помислих: "Добре, давай", споделя тя.

Изборът на изкуствения интелект се оказа "много точен". Тя нае обзаведен апартамент със сводести тавани и изглед към средновековна кула.

Предизвикателства и награди на живота в малък град

Въпреки че и преди се е местила сама, този път се притесняваше за изолацията. "Приятелствата и общността са важни за мен", казва тя.

В началото я познавали като "американката, която винаги е сама", но нейният YouTube канал й помогна да срещне други международни жители. Оттогава е срещнала и хора по-близки до нейната възраст.

След като прекара голяма част от живота си в среда, където "акцентът беше върху работата", Найс обича, че хората във Франция не я питат веднага с какво се занимава.

Животът като цяло е по-евтин, но заплатите са по-ниски и цените са се вдигнали. Липсват ѝ американските удобства – особено супермаркети, отворени в неделя. Понякога взема автобус до по-големи градове, за да си купи азиатски продукти, което се превръща в "целодневно занимание".

"Напълно се чувствам отново като себе си"

Въпреки малките неудобства, Найс напълно се отдаде на живота в Юзес и твърди, че преместването там й помогна да се възстанови.

"Напълно се чувствам отново като себе си. Дори не мога да изразя какво облекчение е това. Бях стигнала дотам, че реших, че никога вече няма да се чувствам нормално", споделя тя.

Тя стартира YouTube канал, French Julie Travels, в който документира живота си, и сега организира седмични ретрити и гастрономически обиколки.

Планира да остане в Юзес в обозримо бъдеще и дори обмисля да си купи апартамент. Макар да посещава САЩ веднъж или два пъти годишно, не се вижда да се връща за постоянно.

"Усещането е, че този малък град е мястото, където трябва да бъда – независимо дали за сега, за няколко години, или може би завинаги", казва Джули.

И добавя: "Страшно е да напуснеш пълна заплата и да не знаеш как ще се развият нещата. Но съм толкова по-щастлива. Това е приключение и се чувствам толкова щастлива, че съм тук."

